Дозвониться из-за границы: какие тарифы предлагают украинские и европейские операторы

Как дозвониться из-за границы в Украину / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Многие граждане вынуждены были покинуть Украину из-за военных действий. Чаще они выезжают в ближайшие соседние государства, а именно Польшу, Венгрию, Чехию. Один из вопросов, возникающих за границей, как дозвониться в Украину.

"Сегодня" разобрались, какие условия роуминга предлагают Kyivstar, Lifecell и Vodafone и какие тарифы для украинцев у иностранных мобильных операторов.

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Бесплатные услуги от украинских операторов

Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Kyivstar объявили, что абоненты, выезжающие за границу или уже там находящиеся, получат бесплатные 250 бонусных гривен для связи в роуминге. Их можно использовать в течение 30 дней.

Автоматически после пересечения границы услуга активируется в следующих странах:

Польша;

Румыния;

Словакия;

Молдова;

Венгрия;

Германия;

Италия;

Литва;

Чехия.

Кроме того, Kyivstar предлагает льготные тарифы. 1 Мб Интернета стоит 0,10 грн; по 1 грн стоят минута входящего звонка или исходящий звонок в стране пребывания или в Украину и 1 SMS.

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Lifecell также автоматически начисляет 1 ГБ и 10 мин для звонков в Украину и общения в стране пребывания на 30 дней и 5 ГБ интернета. Это доступно в большом перечне стран, о котором мы писали в этом материале.

Vodafone имеет услугу "Доступный роуминг", которая действительна 30 дней. В пакет входят:

400 МБ мобильного интернета;

60 минут для входящих/выходных звонков в Украину и номера страны пребывания.

Услуга бесплатна в первый месяц. При подключении повторно платить нужно 100 грн. Действует она для украинцев в таких странах:

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Польша;

Молдова;

Венгрия;

Румыния;

Германия;

Чехия.

Что предлагают мобильные операторы за границей

Польша. Один из самых популярных операторов мобильной связи в Польше Orange предлагает бесплатную связь.

Получить сим-карту этого оператора можно следующим образом:

карту Orange можно купить и зарегистрировать более чем в 30 тыс. пунктов на территории Польши (например, в сервисных центрах Orange, магазинах, киосках или на почте);

для регистрации сим-карты необходимо иметь при себе оригинал паспорта или другой документ, подтверждающий личность;

специальная услуга для украинцев автоматически подключится после активации сим-карты.

Услуга на месяц, которую каждый гражданин Украины получит после активации сим-карты:

100 мин на звонки в Украину;

бесплатные разговоры, SMS и MMS сообщения в Польше;

30 ГБ интернета.

Кроме того, есть специальный пакет для звонков в Украину за 10 злотых (68 грн.) в месяц. Он предлагает 60 мин. звонков из Польши на мобильные и стационарные телефоны. В этом документе есть подробная инструкция, как подключить пакет.

Другой польский оператор Plus предлагает бесплатный стартовый пакет.

Его можно подключить в салоне мобильной связи или в партнерских сетях, имея при себе украинский паспорт или любой документ, удостоверяющий личность. Можно подключить и дополнительные пакеты, но уже платные. Подробно о них – на сайте оператора.

В Венгрии оператор Magyar Telekom имеет специальную бесплатную сим-карту для украинцев. Пакет содержит 500 МБ мобильного Интернета и 40 мин разговоров в рамках ЕС. Кроме того, из Венгрии на украинские номера можно совершать неограниченное количество звонков и отправлять SMS. Использовать мобильный интернет можно до исчерпания объема данных.

Также в стране есть бесплатные WIFI точки и обслуживание клиентов на украинском языке. На официальном сайте есть вся необходимая информация.

Чешский оператор T-mobile имеет универсальную карту, с которой клиент имеет 50 мин звонков и 50 SMS ко всем чешским операторам мобильной связи на целый месяц с момента активации карты. На украинские номера с этой карты можно звонить совершенно бесплатно.

Национальный роуминг

Ранее "Сегодня" сообщали, что мобильные операторы Украины объединились и запустили национальный роуминг. Прежде всего, он будет подключен в зоне активных боевых действий и впоследствии по всей территории Украины.

Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:

название сети может измениться на ту, покрытие которой используется;

национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;

тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.

Также мы рассказывали, как пополнить счет на мобильном без интернета, и о том, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев.