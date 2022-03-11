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Украинцы в роуминге: что Kyivstar, Lifecell и Vodafone предлагают абонентам

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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11 марта, 16:04
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Рассказываем, какие условия общения в роуминге мобильные операторы предлагают украинцам за границей
Какие условия общения в роуминге мобильные операторы предлагают украинцам за границей
Какие условия общения в роуминге мобильные операторы предлагают украинцам за границей / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня украинский бизнес пытается обновить свои услуги и сделать их максимально полезными для людей, проживающих в условиях войны. Мобильные операторы также изменяют свои условия, а иногда предоставляют их бесплатно.

"Сегодня" разобрались, что предлагают украинцам для звонков за рубежом, в частности тем, которые вынужденно покинули Украину из-за военных действий.

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Kyivstar

Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Kyivstar объявили, что абоненты, выезжающие за границу или уже находящиеся там, получат бесплатные бонусные гривни для связи в роуминге. Их можно использовать в течение 30 дней.

По состоянию на 11 марта абоненты автоматически после пересечения границы получают 250 бонусных гривен. Эта услуга доступна в следующих странах:

  • Польша;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • Молдова;
  • Венгрия;
  • Германия;
  • Италия;
  • Литва;
  • Чехия.

Кроме того, с абонентов Kyivstar в роуминге не списывают мегабайты в 10 мобильных приложениях. Мегабайты не учитывают ни при текстовых сообщениях, ни при звонках в мессенджерах Viber, Facebook Messenger, Telegram и WhatsApp.

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Несмотря на эти льготы, для украинцев по всей Европе действуют еще и особые тарифы. Благодаря им стоимость

  • 1 Мб интернет составляет 0,10 грн;
  • 1 минута входящего звонка или исходящий звонок в стране пребывания или в Украину – 1 грн;
  • 1 SMS – 1 грн.

В то же время, в компании подчеркнули, что вместе с другими украинскими операторами в ночь с 24 на 25 февраля перестали предоставлять услуги для абонентов всех мобильных провайдеров России и Беларуси.

Lifecell

28 февраля на официальной странице в Facebook пресс-служба компании сообщила:

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"Мы бесплатно насчитываем 1 ГБ и 10 мин. для звонков в Украину и для общения в стране пребывания на 30 дней. Начисления состоятся для находящихся абонентов Lifecell и всех прибывающих на территорию Молдовы, Румынии, Польши, Венгрии и Словакии" .

Уже с 5 марта услуги оператора расширились. Компания опубликовала большой перечень стран, где абоненты могут использовать 5 ГБ мобильного интернета. Эти страны:

  • Польша;
  • Словакия;
  • Молдова;
  • Венгрия;
  • Румыния;
  • Австрия;
  • Чехия;
  • Хорватия;
  • Эстония;
  • Германия;
  • Греция;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Швеция;
  • Нидерланды;
  • Италия;
  • Бельгия;
  • Болгария;
  • Франция;
  • Лихтенштейн;
  • Люксембург;
  • Македония;
  • Черногория;
  • Сербия;
  • Словения;
  • Испания;
  • Турция.

Эти 5 ГБ активируются как только человек подключает мобильный интернет в любой из указанных стран. Такой пакет услуг доступен до 31 марта.

Для абонентов находящихся в Украине Lifecell ежедневно насчитывает дополнительные 60 минут для звонков на все мобильные и городские номера по Украине. Поэтому звонить можно даже тогда, когда на счете нет средств.

Vodafone

Этот оператор запустилуслугу "Доступный роуминг", которая действительна 30 дней. В пакет входят:

  • 400 МБ мобильного интернета;
  • 60 минут для входящих/исходящих звонков в Украину и на номера страны пребывания.

Услуга бесплатна при подключении впервые. Уже за вторым подключением абонент должен оплатить 100 грн. Подключиться к ней можно через приложение My Vodafone.

Услуга действует для украинцев в таких странах:

  • Польша;
  • Молдова;
  • Венгрия;
  • Румыния;
  • Германия;
  • Чехия.

Национальный роуминг

Ранее "Сегодня" сообщали, что мобильные операторы Украины объединились и запустили национальный роуминг. Прежде всего, он будет подключен в зоне активных боевых действий и впоследствии по всей территории Украины.

Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:

  • название сети может измениться на ту, покрытие которой используется;
  • национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;
  • тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.

Также мы рассказывали, как пополнить счет на мобильном без интернета, и о том, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев.

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