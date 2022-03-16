Додзвонитися з-за кордону: які тарифи пропонують українські та європейські оператори

Як додзвонитися з-за кордону в Україну / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Багато громадян змушені були залишити Україну через воєнні дії. Найчастіше вони виїжджають до найближчих сусідніх держав, а саме Польщі, Угорщини, Чехії. Одне з питань, яке виникає за кордоном, як додзвонитися в Україну.

"Сьогодні" розібралися, які умови роумінгу пропонують Kyivstar, Lifecell та Vodafone і які тарифи є для українців у іноземних мобільних операторів.

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Безкоштовні послуги від українських операторів

За кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Kyivstar оголосили, що абоненти, які виїжджають за кордон або вже там перебувають, отримають безкоштовні 250 бонусних гривень для зв'язку у роумінгу. Їх можна використовувати протягом 30 днів.

Автоматично після перетину кордону послуга активується у таких країнах:

Польща;

Румунія;

Словаччина;

Молдова;

Угорщина;

Німеччина;

Італія;

Литва;

Чехія.

До того ж, Kyivstar пропонує пільгові тарифи. 1 Мб інтернету коштує 0,10 грн; по 1 грн коштують хвилина вхідного дзвінка або вихідний дзвінок у країні перебування чи до України та 1 SMS.

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Lifecell також автоматично нараховує 1 ГБ та 10 хв для дзвінків в Україну та для спілкування в країні перебування на 30 днів та 5 ГБ інтернету. Це доступно у великому переліку країн, про який ми писали у цьому матеріалі.

Vodafone має послугу "Доступний роумінг", яка дійсна 30 днів. До пакету входять:

400 МБ мобільного інтернету;

60 хвилин для вхідних/вихідних дзвінків в Україну та на номери країни перебування.

Послуга безкоштовна перший місяць. При підключенні повторно сплачувати потрібно вже 100 грн. Діє вона для українців у таких країнах:

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Польща;

Молдова;

Угорщина;

Румунія;

Німеччина;

Чехія.

Що пропонують мобільні оператори за кордоном

Польща. Один з найпопулярніших операторів мобільного зв'язку у Польщі Orange пропонує безкоштовний зв'язок.

Отримати сім-карту цього оператора можна таким способом:

карту Orange можна купити і зареєструвати в понад 30 тис. пунктів на терені Польщі (наприклад, у сервісних центрах Orange, магазинах, кіосках чи на пошті);

для реєстрації сім-карти необхідно мати при собі оригінал паспорту чи інший документ, який підтверджує особу;

спеціальна послуга для українців підключиться автоматично після активації сім-карти.

Послуга на місяць, яку отримає кожний громадянин України після активації сім-карти:

100 хв на дзвінки в Україну;

безкоштовні розмови, SMS та MMS повідомлення у Польщі;

30 ГБ інтернету.

До того ж, є спеціальний пакет для дзвінків в Україну за 10 злотих (68 грн) на місяць. Він пропонує 60 хв дзвінків з Польщі на мобільні та стаціонарні телефони. У цьому документі є детальна інструкція, як підключити пакет.

Інший польський оператор Plus пропонує безкоштовний cтартовий пакет.

Його можна підключити у салоні мобільного зв'язку або у партнерських мережах, маючи при собі український паспорт або будь-який документ, що посвідчує особу. Можна підключити й додаткові пакети, проте вже платні. Детально про них – на сайті оператора.

В Угорщині оператор Magyar Telekom має спеціальну безкоштовну сім-карту для українців. Пакет містить 500 МБ мобільного інтернету та 40 хв розмов у межах ЄС. До того ж, з Угорщини на українські номери можна здійснювати необмежену кількість телефонних дзвінків та надсилати SMS. Користуватися мобільним інтернетом можна до вичерпання обсягу даних.

Також у країні є безкоштовні WIFI-точки та обслуговування клієнтів українською мовою. На офіційному сайті є уся необхідна інформація.

Чеськийоператор T-mobile має універсальну карту, з якою клієнт має 50 хв. дзвінків та 50 SMS до всіх чеських операторів мобільного зв'язку на цілий місяць від моменту активації карти. На українські номери з цієї карти можна дзвонити абсолютно безкоштовно.

Національний роумінг

Раніше "Сьогодні" повідомляли, що мобільні оператори України об'єдналися та запустили національний роумінг. Насамперед він буде підключений в зоні активних бойових дій і згодом по всій території України.

Що треба знати про використання національного роумінгу для абонентів:

назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується;

національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів;

тарифікація дзвінків та SMS відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.

Також ми розповідали, як поповнити рахунок на мобільному без інтернету, і про те, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських біженців.