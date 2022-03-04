Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Как пополнить счет на мобильном без интернета – инструкция

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 марта, 19:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Несколько способов, как забросить деньги на мобильный, без использования интернета
Как пополнить счет на мобильном без интернета
Как пополнить счет на мобильном без интернета / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мобильная связь – это очень важная составляющая нашего быта, особенно в условиях войны, ведь благодаря ему можно убедиться, что с родными и близкими все в порядке, помочь нуждающимся и узнать последние новости.

Редакция "Сегодня" собрала способы пополнения счета на мобильном, если у вас внезапно исчезнет доступ к интернету.

Реклама

Коды от оператора

Абоненты "Киевстара" могут воспользоваться банковской картой и пополнить счет. Чтобы привязать его к номеру телефона, необходимо позвонить на номер 899 или воспользоваться быстрым кодом *134#.

В обоих случаях необходимо указать номер карты, срок ее действия и CVV2-код. После этого пользователь получит 6-значный код активации от банка, который необходимо указать во время повторного вызова или ввода данной комбинации. Привязанная к телефону карта банка позволит пополнять без интернета счет как себе, так и другим пользователям.

Vodafone предлагает пользователям услугу перевода со счета одного клиента на другой счет. Для этого нужно отправить USSD-запрос по формуле: *150* номер телефона получателя* сумма перевода# и нажать клавишу вызова. После этого на номер отправителя придет сообщение с кодом подтверждения, который нужно отправить следующим образом: *150*код подтверждения перевода# и клавиша вызова.

Реклама

Выполнить перевод можно и с помощью сообщений. Для этого на номер 150 нужно отправить SMS с номером телефона получателя* сумма перевода и следовать инструкциям. Перевести можно от 1 до 500 гривен только среди абонентов Vodafone Подписка. Стоимость перевода составляет до 6% суммы.

Пользователи lifecell также могут перевести деньги на счет другого абонента с использованием специального кода и скетч-карты. Для этого нужно набрать комбинацию *111*1*код скетч-карты*номер абонента в формате 380X3XXXXXXX# и нажать кнопку вызова. Можно также позвонить по телефону 111 и следовать подсказкам.

Пополнение наличными

Пользователи могут вносить деньги на счет и через терминалы самообслуживания, банкоматы, в отделениях банков, почтовых отделениях, магазинах с техникой или продуктовых – эту услугу предоставляют продавцы. Продаются также скетч-карты на сумму от 100 гривен.

Реклама

Другие варианты

Абоненты "Киевстара" могут попросить родных или знакомых пополнить им счет. Для этого нужно набрать на клавиатуре мобильного команду *132*380YYХХХХХХХ#. В этой формуле через YY обозначаем код сети "Киевстар", а через ХХХХХХХХ – номер телефона абонента, которому вы хотите отправить запрос.

В экстренных случаях можно попросить ссуду от оператора. Например, "Экстра деньги" от "Киевстара" по коду *117#. На бонусный счет придется от 15 до 300 гривен, которые потом снимут с основного счета, когда его пополнят.

Чтобы заказать ссуду от lifecell, нужно набрать код *111*1212# и выбрать, это одноразовая ссуда, или на постоянной основе. Аналогичный заказ можно сделать через меню по коду *123# или в приложении "Мой lifecell".

Vodafone предлагает услугу "Деньги на заказ". Если на счете кончились деньги, на номер 5010 нужно отправить SMS с любым текстом. Далее на счет зачислят 20 гривен, которые можно использовать для звонков, сообщений или интернет в пределах Украины. После последующего пополнения счета деньги за услугу спишут с комиссией (до 23 гривен).

Раньше мы писали, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев.

В то же время Украина заблокировала мобильную связь с Россией.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева НБУ снова меняет правила: что теперь можно делать с наличкой София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Обманутые благодетели: как украинцам не попасть в руки псевдоволонтеров во время войны Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Как пополнить счет на мобильном без интернета – инструкция Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Цитата дня

Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий"
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40735.87

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2675.2

Litecoin (LTC)

104.89

Ripple (XRP)

0.74

Купить криптовалюту
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Мобильные операторы меняют условия
Что нужно знать
Истории подвигов
Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как поддержать армию

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять