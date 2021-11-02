Дороже, чем в Украине? Сколько стоит аренда квартир в Польше

Контракт на аренду подписывают минимум на полгода и его трудно разорвать досрочно и без потерь / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие украинцы в поисках лучшей судьбы уезжают на заработки в соседнюю Польшу, где им за короткое время необходимо арендовать жилье.

"Сегодня" узнавали, какие правила аренды жилья в Польше.

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Как арендовать квартиру?

В первую очередь необходимо определиться в способах поиска жилья. Можно искать самостоятельно через знакомых, в газетах с объявлениями или на сайтах по поиску жилья. А можно доверить поиски посредникам, агентствам недвижимости. Но услуги посредника в Польше равняются 100% стоимости месячной аренды жилья.

Также к выбору жилья необходимо подходить с умом, поскольку контракт на аренду подписывают минимум на полгода и его трудно разорвать досрочно и без потерь.

Арендная плата в Польше состоит из 2 платежей:

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кoszt wynajmu (стоимость аренды) — это деньги, которые вы платите непосредственно владельцу квартиры за аренду (иногда в объявлении указана только эта сумма);

сzynsz (чинш) — плавающая сумма, состоящая из обязательных эксплуатационных (не коммунальных!) платежей.

В сzynsz включены: плата, связанная с содержанием квартиры (пропорциональные площади квартиры), налог на недвижимость и плата в фонд ремонта, за содержание лифта, домофона, уборку территорий, вывод сточных вод и жидких отходов.

Некоторые владельцы включают в сzynsz и коммунальные платежи. А если нет, то это еще дополнительная статья расходов.

Также не везде есть бесплатная площадка для парковки, а за место в гараже (или крытом паркинге) с вас возьмут от 150 до 200 злотых (1300-1500 грн) в месяц.

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Кроме того, перед заключением договора об аренде жилья владелец попросит залоговую сумму как гарантию того, что жилец ничего не сломает и не повредит. Позже он ее вернет. B бoльшинcтвe cлyчaeв этo cyммa, pавная мecячнoй oплaтe зa жильe.

В среднем месячная аренда в Польше такая:

1-комнатная квартира в спальном районе — от 1500 злотых/месяц (9,8 тыс. грн);

2-комнатная — от 1800 злотых (11,8 тыс. грн);

3-комнатная — от 2100 злотых (13,8 тыс. грн).

В Варшаве цены будут чуть выше, в провинциальных городах — ниже. Аренда в центральной части города также дороже на 100-250 злотых (650-1650 грн).

Жилье в Варшаве

Собственник сдает собственную однокомнатную квартиру за 1700 злотых (включая административную аренду). Дополнительно нужно оставить залог 1700 злотых (11,2 тыс. грн). Ежемесячно оплачивать электричество, газ, воду и отопление.

/ Фото: скриншот

Двухкомнатная квартира в польской столице стоит 1650 злотых (10,8 тыс. грн) + 600 злотых (4 тыс. грн) аренда с предоплатой за воду. Также необходимо оплачивать коммунальные платежи. Арендовать это жилье можно минимум один год.

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Жилье в Кракове

Однокомнатную квартиру в центре Кракова сдают за 2450 злотых (16 тыс. грн). Также нужно заплатить 400 злотых (2,6 тыс. грн) административного платежа и 80 злотых (530 грн) ежемесячно платить за электроэнергию.

/ Фото: скриншот

Двухкомнатную квартиру сдают за 1450 злотых (9,5 тыс. грн). В объявлении указано, что дополнительной административной аренды нет. Собственник просит залог, а бюро недвижимости берет комиссию за свои услуги. Суммы не указаны.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Двухкомнатную квартиру в Кракове предлагают за 2200 злотых (14,5 тыс. грн). Дополнительно – административный сбор около 600 злотых (4 тыс. грн): за отопление, горячую / холодную воду, вывоз мусора, охрану, обслуживание мест общего пользования, в ремонтный фонд. Отдельно – плата за электричество, интернет, телевидение.

/ Фото: скриншот

Жилье во Вроцлаве

Трехкомнатную квартиру сдают в частной усадьбе. Снять такое жилье можно минимум на 12 месяцев. Обойдется оно в 2700 злотых (17,8 тыс. грн + комиссионные примерно 800 злотых, или 5,2 тыс. грн). Владелец просит залог – 5000 злотых (33 тыс. грн).

/ Фото: скриншот

Такое трехкомнатное жилье предлагают за 3800 злотых (25 тыс. грн). Дополнительно нужно заплатить 500 злотых (3,3 тыс. грн) и 4300 злотых (28,3 тыс. грн) депозита.

/ Фото: скриншот

Что с жильем в Украине?

По словам экспертов, в среднем с начала года цены на аренду жилья в Украине выросли минимум на 10% (стандартный сегмент), а в некоторых городах – на 15-20%.

Как рассказала "Сегодня" первый вице-президент Союза специалистов по недвижимости Украины Лариса Ставинога, средняя цена аренды бюджетной квартиры в столице недалеко от метро составляет 9-12 тыс. грн (1300-1800 злотых). По ее словам, цены на аренду жилья в столице выросли в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом, достигнув доковидного периода.

Как всегда, самый ходовой товар – однокомнатные, однако в этот период традиционно востребованы и двух- и трехкомнатные квартиры, поскольку студенты или сезонные рабочие кооперируются и снимают их с целью экономии.

"Сейчас происходит заметный рост цен, в перспективе это будет сохраняться, пока не введут очередной жесткий карантин, потому что, помимо того, что у нас растут цены на аренду, растут цены и на покупку. А это, как известно, связано между собой", – говорит генеральный директор риелторского объединения "ПРОСТОR" Сергей Курганов.

По его словам, если цены на среднестатистическую однокомнатную квартиру в Киеве недалеко от метро за год выросли на 15-20% (до 10 тыс. грн), то аренда комнат подорожала почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Комнаты тоже довольно востребованный сегмент, по состоянию на сегодняшний день и на них ощутимо выросли цены по сравнению с прошлым годом – почти в два раза. Если в среднем цена комнаты в спальном районе была порядка 2,5 тыс. гривен, то по состоянию на сегодняшний день это где-то порядка 5 тыс. гривен", – говорит Курганов.

Кому чаще всего предлагают работу в Польше:

рабочим (14%);

специалистам из сферы ІТ (13% всех актуальных вакансий);

кандидатам из сферы "Производство/Сельское хозяйство" (12%);

специалистам из сферы "Маркетинг, реклама, PR" (9%);

кандидатам из сферы "Продажи" (7%).

Меньше всего вакансий (меньше 0,1%) открыто в категориях "Спорт, фитнес, салоны красоты", "Искусство, развлечения, массмедиа" и "Безопасность".

Ранее мы писали, что украинские заробитчане, помогавшие сократить дефицит рабочей силы в Польше, все чаще уезжают на заработки в Германию.

К слову, работники из Украины отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Фермерам приходится дешево экспортировать яблоки за границу, ведь так они могут хоть как-то заработать.