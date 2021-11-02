Дорожче, ніж в Україні? Скільки коштує оренда квартир у Польщі

Контракт на аренду підписують мінімум на півроку і його важко розірвати достроково та без втрат / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато українців у пошуках кращої долі їдуть на заробітки до сусідньої Польщі, де їм за короткий час потрібно орендувати житло.

"Сьогодні" дізнавалися, які правила найму житла у Польщі.

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Як орендувати квартиру?

Насамперед слід визначитися у способах пошуку житла. Можна шукати самостійно через знайомих, у газетах з оголошеннями чи на певних сайтах. А можна довірити пошуки посередникам, агенціям нерухомості. Але послуги посередника у Польщі дорівнюють 100% вартості місячної оренди житла.

Також до вибору житла потрібно підходити розумно, оскільки контракт на оренду підписують щонайменше на пів року і його важко розірвати достроково і без втрат.

Орендна плата у Польщі складається з 2 платежів:

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koszt wynajmu (вартість оренди) – це гроші, які ви сплачуєте безпосередньо власнику квартири за оренду (іноді в оголошенні вказано лише цю суму);

сzynsz (чинш) – сума, що не є сталою і складається з обов'язкових експлуатаційних (не комунальних!) платежів.

У сzynsz входять: плата, пов'язана із утриманням квартири (пропорційна площі квартири), податок на нерухомість та плата у ремонтний фонд, за утримання ліфта, домофону, прибирання територій, відведення стічних вод та рідких відходів.

Деякі власники включають у сzynsz і комунальні платежі. А якщо ні, це ще додаткова стаття витрат.

Також не скрізь є безплатний майданчик для паркування, а за місце в гаражі (або критому паркінгу) з вас візьмуть від 150 до 200 злотих (1300-1500 грн) на місяць.

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Крім того, перед укладанням договору про оренду житла власник попросить заставу як гарантію того, що мешканець нічого не зламає та не пошкодить. Пізніше він її поверне. У більшості випадків це дорівнює місячній вартості найму житла.

У середньому місячна оренда у Польщі така:

1-кімнатна квартира у спальному районі – від 1500 злотих/місяць (9,8 тис. грн);

2-кімнатна – від 1800 злотих (11,8 тис. грн);

3-кімнатна – від 2100 злотих (13,8 тис. грн).

У Варшаві ціни будуть трохи вищі, у провінційних містах — нижчі. Оренда у центральній частині міста також дорожча на 100-250 злотих (650-1650 грн).

Житло у Варшаві

Власник здає власну однокімнатну квартиру за 1700 злотих (включно з адміністративною орендою). Додатково слід залишити заставу – 1700 злотих (11,2 тис. грн). Щомісяця оплачувати електрику, газ, воду та опалення.

/ Фото: скріншот

Двокімнатна квартира у польській столиці коштує 1650 злотих (10,8 тис. грн.) + 600 злотих (4 тис. грн.) оренда з передоплатою за воду. Також потрібно розраховуватися за комунальні платежі. Винайняти це житло можна щонайменше на один рік.

/ Фото: скріншот

Житло у Кракові

Однокімнатну квартиру в центрі Кракова здають за 2450 злотих (16 тис. грн). Також потрібно заплатити 400 злотих (2,6 тис. грн.) адміністративного платежу та 80 злотих (530 грн.) видатків щомісяця на електроенергію.

/ Фото: скріншот

Двокімнатну квартиру здають за 1450 злотих (9,5 тис. грн). В оголошенні зазначено, що додаткової адміністративної оренди немає. Власник просить заставу, а бюро нерухомості бере комісію за послуги. Суму не вказано.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Двокімнатну квартиру в Кракові пропонують за 2200 злотих (14,5 тис. грн). Додатково – адміністративний збір близько 600 злотих (4 тис. грн): за опалення, гарячу/холодну воду, вивіз сміття, охорону, обслуговування місць загального користування, ремонтний фонд. Окремо – оплата за електрику, інтернет, телебачення.

/ Фото: скріншот

Житло у Вроцлаві

Трикімнатну квартиру здають у приватній садибі. Винайняти таке житло можна щонайменше на 12 місяців. Коштуватиме воно 2700 злотих (17,8 тис. грн + комісійні приблизно 800 злотих, або 5,2 тис. грн). Власник просить заставу – 5000 злотих (33 тис. грн).

/ Фото: скріншот

Таке трикімнатне житло пропонують за 3800 злотих (25 тис. грн). Додатково потрібно заплатити 500 злотих (3,3 тис. грн) та 4300 злотих (28,3 тис. грн) депозиту.

/ Фото: скріншот

Що із житлом в Україні?

За словами експертів, у середньому з початку року ціни на оренду житла в Україні зросли щонайменше на 10% (стандартний сегмент), а в деяких містах – на 15-20%.

Як розповіла перший віцепрезидент Спілки спеціалістів з нерухомого майна України Лариса Ставинога, середня ціна оренди бюджетної квартири в столиці недалеко від метро становить 9-12 тис. грн (1300-1800 злотих). За її словами, ціни на оренду житла у столиці зросли в середньому на 20% проти минулого року, досягнувши доковідного періоду.

Як завжди, найбільш ходовий товар – однокімнатні, однак у цей період традиційно в попиті й дво- та трикімнатні квартири, оскільки студенти чи сезонні робітники кооперуються та наймають їх задля економії.

"Тепер відбувається помітне зростання цін, у перспективі це зберігатиметься, поки не введуть наступний жорсткий карантин, тому що, крім того, що у нас зростають ціни на оренду, зростають ціни і на купівлю. А це, як відомо, пов'язано між собою", – каже генеральний директор ріелтерського об'єднання "ПРОСТОR" Сергій Курганов.

За його словами, якщо ціни на середньостатистичну однокімнатну квартиру в Києві неподалік метро за рік зросли на 15-20% (до 10 тис. грн), то оренда кімнат подорожчала майже вдвічі, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року.

"Кімнати теж популярний сегмент, станом на сьогодні і на них значно зросли ціни проти минулого року – майже вдвічі. Якщо в середньому ціна кімнати у спальному районі була близько 2,5 тис. гривень, то станом на сьогодні це десь близько 5 тис. гривень", – каже Курганов.

Кому найчастіше пропонують роботу в Польщі:

робітникам (14%);

спеціалістам зі сфери ІТ (13% усіх актуальних вакансій);

кандидатам зі сфери "Виробництво/Сільське господарство" (12%);

спеціалістам зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" (9%);

кандидатам зі сфери "Продаж" (7%).

Найменше вакансій (менше за 0,1%) відкрито у категоріях "Спорт, фітнес, салони краси", "Мистецтво, розваги, масмедіа" та "Безпека".

Раніше ми писали, що українські заробітчани, що допомагали зменшити дефіцит робочої сили у Польщі, дедалі частіше їдуть працювати до Німеччини.

До речі, працівники з України відмовляються працювати у Польщі на збиранні яблук й обирають легшу роботу. Фермерам доводиться дешево експортувати яблука за кордон, щоб хоч якось заробити.