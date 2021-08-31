Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Цены как до локдауна – почему дорожает аренда квартир в столице и регионах

Александр Кульбачный Александр Кульбачный Редактор раздела Деньги
31 августа, 06:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Аналитики рынка считают, что только жесткий локдаун способен повлиять на растущий спрос и привести к снижению цен на квартиры
/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Рынок аренды жилой недвижимости в Украине постепенно выходит из стагнации и возвращается на "доковидный" уровень. Перед началом нового учебного года цены традиционно растут. Спрос на жилье к началу осени уже достиг докризисных показателей или, по крайней мере, приближается к ним. Стихание пандемии коронавируса и планируемый переход учебных заведений на обычный режим работы вместо онлайна подстегивает повышение спроса на аренду жилья в крупных городах.

Нетипично для лета – цены выросли на 5-15%

Реклама

По словам участников рынка, в среднем с начала года цены на аренду жилья в Украине выросли минимум на 10% (стандартный сегмент), а в некоторых городах – на 15-20%.

По данным Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ), по состоянию на начало августа, в крупнейших городах – Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре – было зафиксировано максимальное повышение цен (на 15%). В других областных центрах цены выросли в среднем на 5-10%. При этом сильнее всего дорожало традиционно самое востребованное жилье – малогабаритные квартиры в домах старой застройки, расположенные неподалеку от метро или других транспортных развязок.

В этом году рост цен на аренду жилья наблюдался в течение всего лета, что совсем нетипично для этого периода. Обычно уже с мая цены падают и лишь со второй половины августа заметно постепенное оживление: начинается новый учебный год, люди возвращаются из отпусков, а в города возвращаются трудовые мигранты. Однако, нынешняя ситуация тесно связана с карантинным 2020 годом, когда во время первого весеннего локдауна рынок пережил шок и цены на аренду жилья рухнули. Тогда, по данным АСНУ, в некоторых крупных областных центрах, таких, как Николаев, Херсон и Запорожье, цены упали на 50-70%. В других регионах рынок "просел" в среднем на 35-40%.

Сейчас рынок аренды восстанавливается и, по словам экспертов, к началу осени спрос и цены на аренду жилья в Украине выросли и приблизились к докризисным.

Реклама

К началу осени спрос и цены на аренду жилья в Украине выросли
К началу осени спрос и цены на аренду жилья в Украине выросли / Фото: Сегодня, Pixabay

В Киеве невозможно найти жилье дешевле 8000 грн в месяц

Как рассказала "Сегодня" первый вице-президент Союза специалистов по недвижимости Украины Лариса Ставинога, по состоянию на конец августа, наиболее востребованное бюджетное жилье (6-8 тыс. грн/месяц) в Киеве найти практически невозможно. На квартиры этой ценовой категории огромный спрос при отсутствии предложения.

"Ажиотаж есть как всегда, традиционно в этот период времени, и будет он длиться где-то до середины сентября. Телефоны просто "красные", – говорит эксперт.

По ее данным, сейчас средняя цена аренды бюджетной квартиры в столице недалеко от метро составляет 9-12 тыс. грн. По словам Ставиноги, цены на аренду жилья в столице выросли в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом, достигнув "доковидного" периода – рынок выровнялся после обвала во время первой волны пандемии.

Она также напомнила, что с середины июля этого года активизировался рост цен на рынке продаж как первичной, так и вторичной недвижимости, что подтолкнуло к повышению и рынок аренды. Одним из факторов роста цен на продажу недвижимости эксперт называет ожидаемые изменения в Налоговый кодекс по налогообложению строителей первичного жилья, в связи с чем застройщики повысили цены на 20%. Эти изменения повлекли повышение цен на вторичном рынке недвижимости и, как следствие, на рынке аренды.

Тезис о том, что столичный рынок аренды жилья к началу осени достиг докарантинных показателей, подтверждает и генеральный директор риелторского объединения ПРОСТОR Сергей Курганов.

Реклама

"Ажиотаж, разлетаются все квартиры, спрос абсолютно на все", – говорит он.

По словам эксперта, в первую очередь восстановление рынка связано с затиханием пандемии и ожиданием полноценного учебного процесса.

"Связано в первую очередь с тем, что в этом году планируются все-таки офлайн-занятия, поэтому студенты едут в Киев, к тому же в города возвращаются сезонные рабочие и т. д., то есть ситуация перед началом осеннего сезона напоминает все предыдущие годы, кроме прошлого", – говорит Курганов.

Как всегда самый ходовой товар – однокомнатные, однако в этот период традиционно востребованы и двух- и трехкомнатные, поскольку студенты или сезонные рабочие кооперируются и снимают их с целью экономии.

"Сейчас происходит заметный рост цен, в перспективе это будет сохраняться, пока не введут очередной жесткий карантин, потому что, помимо того, что у нас растут цены на аренду, у нас растут цены и на покупку. А это как известно, связано между собой", – говорит Курганов.

По его словам, если цены на среднестатистическую однокомнатную квартиру в Киеве недалеко от метро за год выросли на 15-20% (до 10 тыс. грн), то аренда комнат подорожала почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реклама

"Комнаты тоже довольно востребованный сегмент, по состоянию на сегодняшний день, и на них ощутимо выросли цены по сравнению с прошлым годом – почти в два раза. Если в среднем цена комнаты в "спальном" районе была порядка 2,5 тыс. гривен, то по состоянию на сегодняшний день это где-то порядка 5 тыс. гривен", – говорит участник рынка.

Заметный рост цен, в перспективе это будет сохраняться пока не введут очередной жесткий карантин
Заметный рост цен, в перспективе это будет сохраняться пока не введут очередной жесткий карантин / Фото: Сегодня, Pixabay

Рынок адаптировался к регулярным локдаунам

При всей неопределенности с новым возможным локдауном эксперты сходятся во мнении, что к нынешнему году население смогло более-менее адаптироваться к возможным карантинным вызовам.

По мнению участников рынка, люди уже привыкли жить и работать в условиях коронакризиса, поэтому новый карантин, каким бы жестким он ни был, уже не вызовет того шока, который рынок перенес в прошлом году.

По словам Сергея Курганова, предыдущий локдаун ясно дал понять, что неготовность собственников жилья идти на уступки арендаторам мгновенно приводит к обвалу рынка, что впоследствии вынуждает их сильно снижать цены. Именно поэтому в период коронакризиса стали частыми случаи заключения дополнительных договоров с арендаторами, в которых собственники жилья предлагали более мягкие условия в виде отсрочки платежей на один-два месяца или всевозможных "скидок" на оплату коммуналки с целью удержать лояльного клиента любым способом.

"И арендаторы, и собственники уже научились действовать в карантинных условиях, на какие идти уступки, как вести переговоры и прийти к общему знаменателю", – говорит Сергей Курганов.

Аренда жилья подорожала
Аренда жилья подорожала / Фото: Сегодня

Будут дорожать дальше – или это уже предел?

Ожидается, что окончательное формирование арендной цены на рынке завершится к концу сентября, однако эксперты говорят, что до конца года не стоит ожидать значительного удорожания аренды недвижимости. Цены могут вырасти еще максимум на 5-10%, да и то если рынок сохранит нынешнюю относительную стабильность.

Оказать сильное влияние на рынок аренды жилья способен новый жесткий локдаун. В случае его введения рынок аренды жилья молниеносно отреагирует обвалом, как самый чувствительный сегмент рынка недвижимости, уверен президент АСНУ Юрий Пита.

"Сегмент аренды жилья – наиболее чувствителен к быстрым общественным и экономическим изменениям. В нем почти никогда не наблюдается инерционных процессов, как, например, в сегменте купли-продажи квартир, когда на уровне падения спроса длительное время цены могут остаться без изменений. Влияние возможного локдауна сразу отразится именно на аренде жилья: со снижением спроса, стоимость найма также снизится. Однако после отмены ограничений рыночная конъюнктура способна восстановиться в течение двух-трех месяцев", – говорит эксперт.

Также важным сдерживающим фактором для дальнейшего повышения цен на аренду жилья является грядущее возможное подорожание коммунальных услуг на 40-70% – большинство арендаторов могут просто "не потянуть" более высокую плату за жилье, и собственникам жилья придется массово идти на очередные уступки, как в прошлом году. На сколько вышеперечисленные факторы повлияют на рынок аренды жилья, покажет ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять