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Доллар вышел на максимум за месяц: официальный курс

9 апреля, 08:49

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 9 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,98 грн;
1 евро – 33,23 грн;
10 российских рублей – 3,63 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар вырос еще на 11 копеек после повышения на пять копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" вплотную приблизился к психологической отметке в 28 гривен. Так дорого доллар не стоил уже больше месяца – со 2 марта.

А за неделю со 2 по 8 апреля гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 15 копеек. Эксперты предупредили, что доллар будет расти и дальше.

Курс евро повысился на девять копеек после резкого скачка вверх на 24 копейки днем ранее. Евровалюта поднялась еще выше психологической отметки в 33 гривни, которую не пересекала с 26 марта.

Стоимость 10 российских рублей 9 апреля повысилась на пять копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 8 апреля, доллар на межбанке подешевел на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,91/27,93 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на две копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,21/33,23 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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