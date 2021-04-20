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Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки, евро – до максимума с начала весны

20 апреля, 08:51

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 20 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 20 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,01 грн;
1 евро – 33,71 грн;
10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар доллар подорожал на три копейки и поднялся выше 28 гривен, как и прогнозировали аналитики. Эту психологическую отметку доллар не преодолевал пять дней. А за неделю – с 13 по 20 апреля – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на восемь копеек.

Курс евро тоже продолжил стремительно повышаться. Евровалюта стала дороже сразу на 18 копеек после роста на семь копеек днем ранее. Это максимальная стоимость евро со 2 марта.

Стоимость 10 российских рублей 20 апреля практически не изменилась.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 19 апреля, доллар на межбанке подешевел на копейку в покупке и не изменился в цене в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,98/28,00 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 12 копеек в покупке и на 13 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,64/33,67 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, как не прогадать с депозитом, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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