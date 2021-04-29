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Доллар уже не идет на дно: официальный курс валют

29 апреля, 08:45

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 29 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 29 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,79 грн;
1 евро – 33,53 грн;
10 российских рублей – 3,72 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на две копейки после снижения до минимального с конца марта уровня. Но по итогам недели – с 22 по 29 апреля – украинская валюта все равно укрепилась по отношению к американской на 27 копеек. А эксперты отмечают, что население и бизнес "сбрасывают" валюту в преддверии длительных выходных. Это играет на руку гривне, поэтому ее стабильность пока сохранится.

Евро продолжил движение вниз. Курс упал еще на три копейки после снижения на девять в предыдущий банковский день. Евровалюта оказалась на минимуме с 19 апреля.

Стоимость 10 российских рублей 29 апреля выросла на копейку.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 28 апреля, доллар на межбанке подорожал на четыре копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,77/27,79 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на копейку в покупке и на две – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,52/33,55 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

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В консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, что будет с вкладами украинцев, если приватизируют госбанки, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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