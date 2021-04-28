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Украинцы сбросили валюту: что будет с долларом к майским праздникам

28 апреля, 11:38

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На валютном рынке предложение иностранной валюты преобладает над спросом. Гривню поддерживают сразу несколько факторов

Доллар 28 апреля после падения до минимума за месяц в официальных курсах НБУ торгуется на межбанке на уровне 27,79 грн. И бизнес, и населене "сбрасывают" валюту в преддверии длительных выходных. Вероятно, в ближайшее время курс сохранится в диапазоне 27,7-27,8 грн/долл., ведь в пользу гривни играет и несколько других факторов.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Он уточнил, что укреплению украинской валюты также способствуют:

В тренде
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Улучшение эпидемиологической ситуации пока что не учитывается на валютном рынке из-за низких темпов вакцинации. Хотя в целом выход некоторых регионов из красной зоны способствует восстановлению деловой активности.

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Напомним, в консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

А о том, что будет с вкладами украинцев, если приватизируют госбанки, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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