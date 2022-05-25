Доллар устроил американские горки на черном рынке – за сколько продают валюту

Курс доллара на черном рынке резко изменился / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Доллар на черном рынке Украины переживает достаточно сильные колебания.
Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".
25 мая около полудня средний курс продажи составлял 35,7 грн/долл., а курс покупки – 35,2 грн/долл. Но уже к вечеру курс продажи поднялся до 36,5 грн/долл., а курс покупки – до 36 грн/долл.
Однако снижение по сравнению с предыдущим днем достаточно заметное, а еще несколько дней назад доллар на черном рынке предлагали по 38-39 грн.
Что делать с долларом?
Аналитик компании Esperio Александр Болтян, рассказал, что во время войны нужно ориентироваться не на внутреннюю ситуацию в Украине, а на внешнюю.
По его словам, Европа сейчас переживает сильный экономический кризис из-за инфляции и миграционной ситуации, а США, наоборот, повышают ставки.
Это означает, что сейчас лучше покупать доллары США и ждать, а позже, когда в Европе будет период восстановления и роста валюты – покупать евро.
Эксперт также подсказал, что во время войны единую европейскую валюту используют для сбережений и миграционных целей, а американские доллары для накоплений и снижения инфляционного давления.
А вот пытаться зарабатывать на валютных спекуляциях Болтян рекомендует только тем, кто погрузился в ситуацию и специфику деятельности.
Детальнее о том, как это сделать, если вы все же решились, читайте в нашем материале.
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