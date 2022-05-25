Долар влаштував американські гірки на чорному ринку – за скільки продають валюту

Курс долара на чорному ринку різко змінився / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Долар на чорному ринку України переживає досить сильні коливання.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

Реклама

25 травня близько полудня середній курс продажу складав 35,7 грн/дол., а курс купівлі – 35,2 грн/дол. Але вже надвечір курс продажу піднявся до 36,5 грн/дол, а курс покупки – до 36 грн/дол.

Коливання курсу долара на чорному ринку / Фото: скріншот

Проте зниження порівняно з попереднім днем є досить помітним, адже ще кілька днів тому долар на чорному ринку пропонували за 38-39 грн.

Реклама

Що робити з доларом?

Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян розповів, що під час війни потрібно орієнтуватися не на внутрішню ситуацію в Україні, а на зовнішню.

За його словами, Європа зараз переживає сильну економічну кризу через інфляцію та міграційну ситуацію, а США, навпаки, підвищують ставки.

Це означає, що зараз краще купувати долари США і чекати, а пізніше, коли в Європі буде період відновлення та зростання валюти – купувати євро.

Реклама

Експерт також підказав, що під час війни єдину європейську валюту використовують для заощаджень і міграційних цілей, а американські долари для накопичень та зниження інфляційного тиску.

А ось намагатися заробляти на валютних спекуляціях Болтян рекомендує лише тим, хто поринув у ситуацію та специфіку діяльності.

Детальніше про те, як це зробити, якщо ви все ж таки наважилися, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, що ПриватБанк змінив валютні правила для українців, та розповідали, хто розкритикував рішення Нацбанку відпустити долар у вільне плавання.