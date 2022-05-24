Чорний ринок змінив правила гри – що відбувається з курсом долара

Розповідаємо, що пропонують українцям валютні спекулянти 24 травня

Долар на чорному ринку нарешті пішов униз / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України після періоду тривалого і рекордного зростання нарешті пішов униз.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

Реклама

Середній курс продажу 24 травня склав 37,1 грн/дол, а курс купівлі – 36,6 грн/дол.

На графіку можна побачити, що крива впевнено пішла донизу:

Курс долара на чорному ринку пішов униз / Фото: скріншот

Реклама

Серед пропозицій продажу можна знайти курс 36,8 грн/дол, а найвищий становить 38,4 грн/дол.

ПриватБанк змінив валютні правила

21 травня НБУ скасував обмеження для банків і дозволив встановлювати такий курс долара, який вони самі вважають прийнятним.

Відразу після цього член наглядової ради банку Роман Сульжик заявив, що ПриватБанк встановив курс конвертації або картковий курс, який діяв до зняття обмежень, й піднімати його не збирається.

Реклама

Проте вже 24 травня картковий курс у цьому банку зріс до 32,57 грн/дол. з 32,05 грн/дол.

Також підняв курс Monobank, валюта подорожчала на 50 копійок, до скасування обмежень він становив 31,5 грн, а тепер – 32 грн/дол.

Водночас у Нацбанку вважають, що зняття валютних обмежень сприяють підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому.

Фахівці Центру економічної стратегії також упевнені, що найближчими тижнями можна відкотити курс на більш прийнятні позиції, а кількість спекуляцій зменшиться.

"Сьогодні" раніше писали, до відбувається з доларом в українських обмінниках, і розповідали, хто розкритикував рішення Нацбанку відпустити банківський курс і наскільки це небезпечно для самих фінустанов.