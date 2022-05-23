НБУ промахнувся? Гороховський розкритикував нововведення щодо курсу долара

Розповідаємо, з якими проблемами зіштовхнувся Monobank після дозволу НБУ продавати готівкову валюту за вільним курсом

Як у Monobank відреагували на нове рішення НБУ / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

З 21 травня банкам дозволили не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти. При цьому офіційний курс все ще становить фіксовані 29,25 грн за долар.

Однак не всім такі зміни виявилися корисними. Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що такі нововведення створюють проблеми для банку.

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З чим виникають труднощі?

Як пояснив Гороховський, у застосунку Monobank завжди був єдиний курс валют. Ним користувались і для операцій з картами, і для обміну всередині застосунку, і для ФОП.

Однак обмеження від Нацбанку змушують Monobank запровадити різні курси. Так виходить через те, що курс долара не може відрізнятись на більш ніж 1% від курсу НБУ за операціями у застосунку та операціями ФОП. А за картковими транзакціями та обміном у відділеннях, яких Monobank не має, курс відрізнятися може.

"Ну і виходить "красиво" – продавати валюту ФОПам ми не можемо, а купувати у них валюту можна лише за курсом НБУ+1%. ФОПи "щасливі", – зазначив Гороховський.

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Крім того, НБУ скасував обмеження на продаж валюти клієнтам під транзакції за кордоном.

"І тут виходить "дилема ув'язненого" – всі чекають, хто з банків перший поставить ринковий курс за картами (~36-37 грн) і від кого втечуть усі клієнти в банки, які поки що курс не поставили. А нам ще, крім іншого, потрібно цю "красу" запрограмувати", – додав Гороховський.

Банкір повідомив, що для вирішення проблеми розглядають такий варіант: дати клієнтам ФОП валютну картку, щоб вони не продавали валюту за неринковим курсом.

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Водночас Гороховський закликає Нацбанк обговорити ці нововведення з банками.

Чому НБУ змінив обмеження?

Раніше у Нацбанку пояснили, що дозвіл продавати готівкову валюту за вільним курсом вирівняє умови для банків порівняно з обмінниками. А це зі свого боку сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому.

А дозвіл банкам самим встановлювати курс, за яким списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту, дозволить зблизити декілька курсів. Зокрема, йдеться про курс конвертації валюти для українців, які зараз за кордоном, і курс купівлі готівкової валюти для тих, хто залишається в країні.

Також, за поясненням Нацбанку, такі рішення дозволять зменшити "картковий туризм".

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з доларом на чорному ринку 23 травня, і розповідали, що буде з курсом валют в Україні найближчим часом.