Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польщі у Києві 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

НБУ промахнувся? Гороховський розкритикував нововведення щодо курсу долара

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 травня, 11:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, з якими проблемами зіштовхнувся Monobank після дозволу НБУ продавати готівкову валюту за вільним курсом
Як у Monobank відреагували на нове рішення НБУ
Як у Monobank відреагували на нове рішення НБУ / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

З 21 травня банкам дозволили не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти. При цьому офіційний курс все ще становить фіксовані 29,25 грн за долар.

Однак не всім такі зміни виявилися корисними. Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що такі нововведення створюють проблеми для банку.

Реклама

З чим виникають труднощі?

Як пояснив Гороховський, у застосунку Monobank завжди був єдиний курс валют. Ним користувались і для операцій з картами, і для обміну всередині застосунку, і для ФОП.

Однак обмеження від Нацбанку змушують Monobank запровадити різні курси. Так виходить через те, що курс долара не може відрізнятись на більш ніж 1% від курсу НБУ за операціями у застосунку та операціями ФОП. А за картковими транзакціями та обміном у відділеннях, яких Monobank не має, курс відрізнятися може.

"Ну і виходить "красиво" – продавати валюту ФОПам ми не можемо, а купувати у них валюту можна лише за курсом НБУ+1%. ФОПи "щасливі", – зазначив Гороховський.

Реклама

Крім того, НБУ скасував обмеження на продаж валюти клієнтам під транзакції за кордоном.

"І тут виходить "дилема ув'язненого" – всі чекають, хто з банків перший поставить ринковий курс за картами (~36-37 грн) і від кого втечуть усі клієнти в банки, які поки що курс не поставили. А нам ще, крім іншого, потрібно цю "красу" запрограмувати", – додав Гороховський.

Банкір повідомив, що для вирішення проблеми розглядають такий варіант: дати клієнтам ФОП валютну картку, щоб вони не продавали валюту за неринковим курсом.

Реклама

Водночас Гороховський закликає Нацбанк обговорити ці нововведення з банками.

Чому НБУ змінив обмеження?

Раніше у Нацбанку пояснили, що дозвіл продавати готівкову валюту за вільним курсом вирівняє умови для банків порівняно з обмінниками. А це зі свого боку сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому.

А дозвіл банкам самим встановлювати курс, за яким списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту, дозволить зблизити декілька курсів. Зокрема, йдеться про курс конвертації валюти для українців, які зараз за кордоном, і курс купівлі готівкової валюти для тих, хто залишається в країні.

Також, за поясненням Нацбанку, такі рішення дозволять зменшити "картковий туризм".

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з доларом на чорному ринку 23 травня, і розповідали, що буде з курсом валют в Україні найближчим часом.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,92 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Нові правила на валютному ринку
Що з доларом?
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Знати більше
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30312.98

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2054.14

Litecoin (LTC)

71.89

Ripple (XRP)

0.42

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти