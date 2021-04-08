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Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курс

8 апреля, 08:53

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 8 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,89 грн;
1 евро – 33,14 грн;
10 российских рублей – 3,58 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар вырос в цене на пять копеек после падения на 10 копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 1 по 8 апреля гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек. Эксперты уже предупредили, что гривня оказалась под серьезным давлением.

Курс евро вырос сразу на 24 копейки – до максимума с 12 марта. Евровалюта пробила психологическую отметку в 33 гривни, выше которой курс не поднимался с 26 марта.

А вот стоимость 10 российских рублей 8 апреля снизилась на шесть копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во среду, 7 апреля, доллар на межбанке подорожал на 14 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,94/27,96 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 32 копейки в покупке и 31 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,23/33,25 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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