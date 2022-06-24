Доллар, налоги, пенсии: что ждет украинцев на следующей неделе

Что нас ждет на следующей неделе / Фото: Getty Images, РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

С 27 июня по 3 июля в Украине произойдет много изменений. Аналитики прогнозируют изменение курса доллара, а также с 1 июля несколько новшеств ждут наших граждан, за рубежом в том числе.

"Сегодня" рассказывают, каким будет доллар и что украинцам следует ожидать от последней недели июня.

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Курс валют нацелился на новый уровень

Как рассказал "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак, все ожидают, что НБУ отпустит официальный курс доллара, ныне зафиксированный на уровне 29,25 грн/долл. На фоне этого спрос на валюту может увеличиться, и это подтолкнет курс доллара на черном рынке к 40 грн.

В то же время банки, как и НБУ, понимают риски, и, чтобы не иметь потерь из-за отпуска курса, они могут установить ограничения на обмен валюты. А это в свою очередь не даст спекулянтам получать доходы.

"Нулевое растаможивание" и страховые выплаты

Сразу в двух чтениях Верховная Рада поддержала законопроект №7418, который предусматривает возврат пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля 2022 года.

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Собственно платить снова за товары придется плательщикам единого налога первой, второй и третьей группы и предприятиям, не уплачивающим ввозную пошлину. Платить снова будут и те, кто ввозят из-за границы авто. Ранее, когда действовало разрешение ввозить машины без уплаты пошлин и акциза, украинцы ввезли более 119 тыс. единиц транспорта, из-за чего бюджет недополучил 13 млрд грн.

В то же время новый закон освобождает от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает собственность на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Кроме того, с 1 июля будут действовать некоторые изменения по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

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Во-первых, размеры страховых сумм увеличились. В частности, новые выплаты будут следующими:

до 160 000 грн на одного потерпевшего за вред, причиненный имуществу потерпевших (ранее было 130 000 грн);

на одного потерпевшего за вред, (ранее было 130 000 грн); до 320 000 грн на одного потерпевшего за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших (ранее было 260 000 грн).

Во-вторых, увеличился размер страховой выплаты по "европротоколу". Если раньше для потерпевшего предполагалось 50 000 грн, то теперь эта сумма будет достигать 80 000 грн. Это означает, что больше пострадавших в ДТП смогут получить страховую выплату без вызова Нацполиции. Читайте подробно обо всех изменения НБУ по страхованию.

Индексация пенсий и алименты

С 1 июля будет и плановый перерасчет пенсионных выплат.Пенсии возрастут для всех категорий пенсионеров в связи с изменениями прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум с 1 июля вырастет до 2600 грн. Для лиц, потерявших трудоспособность, этот показатель вырастет до 2027 грн. Соответственно, минимальная пенсия будет также составлять 2027 грн, а максимальный размер пенсионной выплаты поднимут с 19 340 до 20 270 грн.

Также 50% минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с июля составит 1010,5 грн (на детей до 6 лет) и 1372 грн (от 6 до 18 лет). А вот 100% минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка рассчитали на уровне 2201 грн (до 6 лет) и 2744 грн (дети от 6 до 18 лет).

Изменения для украинцев за границей

С 1 июля в Польше выплату в 40 злотых (около 275 грн) в день прекратят. Пока ее еще предоставляют для питания и ночлега украинцев.

Денежную помощь пока могут оставить гражданам Польши, которые у себя дома принимают несовершеннолетних, а также беременных и многодетных женщин.

Кроме того, польское правительство внесет изменения в закон о временной охране переселенцев из Украины. Сейчас украинцы, переехавшие из-за войны, могут работать в Польше без разрешения на работу. Работодатель может взять такого человека и уведомить об этом службу занятости в течение 14 дней с момента трудоустройства.

Теперь чиновники предлагают изменить пункт подачи информации об украинском работнике. Так, работодатель должен рассказать о рабочем времени иностранца и размере заработной платы. Это делается, в частности, и для того, чтобы защитить права таких работников, потому что то, о чем сообщает работодатель, должно строго выполняться.

Также с 1 июля украинцы смогут получить в Израиле работу. Это касается 13 тысяч граждан Украины. В частности, решение израильских властей касается украинцев, у которых истек срок действия туристических виз, и которые уехали в страну до начала полномасштабной войны в Украине.

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