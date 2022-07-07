Доллар на черном рынке переступил опасный порог – что происходит с курсом

Доллар на черном рынке вырос выше 36 грн / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Доллар на черном рынке Украины пошел на повышение и курс, впервые за долгое время, перешагнул за 36 грн/долл.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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По состоянию на 14:00 7 июля средний курс продажи американской валюты составил 36,2 грн/долл, а средний курс покупки – 35,9 грн/долл.

Динамика курса доллара 7 июля / Фото: скриншот

Самый низкий курс продажи, который нам удалось найти среди объявлений, составляет 35,85 грн/долл., а самый высокий – 36,5 грн/долл.

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Изменения карточного курса

6 июля ПриватБанк и Monobank ввели изменения так называемого карточного курса доллара, по которому проходят безналичные конвертации и операции.

В то же время официальный курс доллара в Украине остается зафиксированным на уровне 29,25 грн/доллар.

ПриватБанк не менял карточный курс все это время, даже после снятия ограничений НБУ, и только 6 июля в финучреждении сообщили, что устанавливают рыночный курс валютообмена для безналичных сделок. Он составил 35,21 грн как для продажи, так и для покупки.

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В первую очередь это касается следующих операций:

снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт;

все виды операций за границей в валюте с использованием гривневых карт.

Monobank пошел по такому же пути, новый карточный курс составляет 35,45 грн для продажи и 35,30 грн для покупки.

"Сегодня" ранее писали, что будет с курсом доллара в июле и что будет с американской валютой, если НБУ отпустит "замороженный" официальный курс.