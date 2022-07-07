Долар на чорному ринку переступив небезпечний поріг – що відбувається з курсом

Долар на чорному ринку зріс понад 36 грн / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Долар на чорному ринку України пішов на підвищення і курс, вперше за довгий час, переступив за 36 грн/дол.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Станом на 14:00 7 липня середній курс продажу американської валюти становив 36,2 грн/дол., а середній курс купівлі – 35,9 грн/дол.

Динаміка курсу долара 7 липня / Фото: скріншот

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти серед оголошень, становить 35,85 грн/дол., а найвищий – 36,5 грн/дол.

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Зміни карткового курсу

6 липня ПриватБанк та Monobank ввели зміни так званого карткового курсу долара, за яким проходять безготівкові конвертації та операції.

Водночас офіційний курс долара в Україні залишається зафіксованим. на рівні 29,25 грн/долар.

ПриватБанк не змінював картковий курс весь цей час, навіть після зняття обмежень НБУ, і лише 6 липня у фінустанові повідомили, що встановлюють ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Він становить 35,21 грн як для продажу, так і для покупки.

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Насамперед це стосується наступних операцій:

зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток;

всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

Monobank пішов таким же шляхом, новий картковий курс становить 35,45 грн для продажу та 35,30 грн для покупки.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом долара у липні і що буде з американською валютою, якщо НБУ відпустить "заморожений" офіційний курс.