Доллар и евро снова взлетели в цене – курс НБУ

Курс доллара стал выше на 13 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 27 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 26,42 грн;
- 1 евро – 30,67 грн;
- 1 злотый – 6,66 грн;
- 10 российских рублей – 3,80 грн.
Курс доллара стал выше на 13 копеек, евро вырос на 11 копеек. Злотый и российский рубль подорожали на 1 копейку.
Каким будет курс доллара в 2022 году?
Ранее мы также разбирались, чего ожидать от курса доллара в следующем году и выяснили, что небольшая девальвация может быть даже полезна украинской экономике, так как привлечет иностранных инвесторов.
По мнению инвестиционного аналитика Вадима Бардася, прогноз курса доллара на следующий год достаточно оптимистичен и будет колебаться от 27 до 28 грн.
А вот другие эксперты дали менее обнадеживающий прогноз, какой – читайте в материале.