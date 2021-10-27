Долар та євро знову злетіли в ціні – курс НБУ

Курс долара став вищим на 13 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 27 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют :

1 долар США – 26,42 грн.;

1 євро – 30,67 грн;

1 злотий – 6,66 грн.;

10 російських рублів – 3,80 грн.

Курс долара став вищим на 13 копійок, євро зріс на 11 копійок. Злотий та російський рубль подорожчали на 1 копійку.

Реклама

Яким буде курс долара у 2022 році?

Раніше ми розбиралися, чого очікувати від курсу долара наступного року і з'ясували, що невелика девальвація може бути навіть корисною для української економіки, оскільки залучить іноземних інвесторів.

На думку інвестиційного аналітика Вадима Бардася, прогноз курсу долара на наступний рік досить оптимістичний і коливатиметься від 27 до 28 грн.

А ось інші експерти дали менш обнадійливий прогноз. читайте у матеріалі.

Реклама

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.