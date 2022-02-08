"Дія" запускает новую услугу: что изменится для водителей

Новая услуга для водителей / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Дія" запускает новую услугу, что позволяет пошерить техпаспорт в приложении с близким человеком, который пользуется вашим автомобилем.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на Diia Summit.

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Получила она название "Належний користувач", а воспользоваться ею можно с помощью QR-кода.

Федоров отметил, что заявление можно подать за несколько кликов, а обрабатывается оно до 10 минут.

"Я знаю, что вы ждали эту услугу. Я сам ее очень ждал", – резюмировал Михаил Федоров.

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Первая платная дорога в Украине

В Украине появится первая платная дорога. Ею станет трасса, соединяющая Краковец – Ровно, часть автомагистрали пройдет через города Львов и Броды. Стоимость проезда по этой трассе будет составлять около 2,5 гривни за километр (8 евро).

Новая дорога будет длиной примерно 280 км. Стоимость полного проезда концессионной автомагистралью составит чуть более 700 гривен по текущему курсу.

Отмечается, что водителям будет необязательно ездить только по платной трассе: им предоставят бесплатную альтернативу, правда, неизвестно, какого качества там будет асфальтовое покрытие.

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Напомним, 8 февраля в 11 часов начался Diia Summit, где презентуют новые полезные услуги в "Дії". В частности, президент Украины официально объявил о запуске "Дія.City", которая способна кардинально изменить ІТ-индустрию

Ранее мы писали, что в сервисных центрах МВД для украинцев упростили правила регистрации авто, а также рассказывали, что правительство сделает обязательным условием проверку на алкогольное или наркотическое опьянение участников аварий с потерпевшими или погибшими.