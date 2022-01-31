Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⛔ Кровавые "протесты" 🔴 Расстрелы в Днепре 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Перепишут правила? Какое нововведение ждет водителей в Украине

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 января, 14:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пока что освидетельствования проводят только на усмотрение полиции
Проверка на алкоголь для участников ДТП в Украине может стать обязательной
Проверка на алкоголь для участников ДТП в Украине может стать обязательной

В Украине хотят сделать обязательным условие проверки на алкогольное или наркотическое опьянение участников аварий с травмированными или погибшими.

Соответствующий законопроект зарегистрован на сайте Верховной Рады.

Реклама

Сейчас подобная проверка проводится по решению полицейских, но новый документ обяжет проходить освидетельствование водителей на алкоголь и наркотики в случае ДТП с пострадавшими в обязательном порядке. Для этого полицейским хотят разрешить задерживать подозреваемого в употреблении за рулем алкоголя или наркотиков.

Авторы законопроекта хотят дополнить часть 1 ст. 266 КУоАП дополняется таким пунктом:

"В случае дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмировано одно или более лиц, осмотр лиц, управляющих транспортными средствами, с участием которых произошло такое происшествие, на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, проводится обязательно – независимо от оснований полагать, что такие лица находятся в указанном состоянии или под влиянием указанных препаратов".

Реклама

В пояснительной записке сказано, что ДТП – одна из главных угроз жизни и здоровью украинцев. Так, за 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 2,3 тысячи ДТП с пострадавшими, в которых 2 592 человека погибли. Но особую опасность представляют граждане, которые садятся за руль транспортного средства в алкогольном или наркотическом опьянении.

Также будет изменен закон "Об экстренной медицинской помощи", чтобы позволить проводить такое освидетельствование в отделениях неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц.

Новые правила для водителей

Для автолюбителей в 2022 году предусмотрены нововведения. Среди них новые штрафы, подорожание автомобилей и обязательный техосмотр.

Реклама

В частности, владельцы автомобилей должны будут обязательно проводить техосмотр своей машины. Техосмотр станет обязательным для легковых и грузовых автомобилей, а также для прицепов

Кроме того, изменятся правила получения водительского удостоверения. Так как наша страна переходит на европейские стандарты, для успешного прохождения экзамена нужно 63 часа теоретических занятий вместо 100.

Также ранее мы сообщали, что в сервисных центрах МВД для украинцев упростили правила регистрации авто. Теперь в любом городе Украины можно поставить авто на учет и получить номера к нему.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Украинцам продают запрещенную гречку: как российская крупа попадает в магазины София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Прибегают к гипнозу? Как супермаркеты манипулируют украинцами Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Перепишут правила? Какое нововведение ждет водителей в Украине Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37049.13

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2536.87

Litecoin (LTC)

105.76

Ripple (XRP)

0.59

Купить криптовалюту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.78

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

32.03

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
Вакцин-акция
Тысяча Зеленского прилетела?
Куда потратить – инструкция
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
31 января. Джозеф Брэди. В этот день 61 год назад американский нейробиолог Джозеф Брэди отправил в первый космический полет своего воспитанника - шимпанзе Хэма...
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,28
32,50
32,00
31,00
18,29
32,85
31,85
30,55
19,03
34,09
33,79
33,68
19,48
36,49
33,56
33,08
18,75
37,38
33,14
32,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять