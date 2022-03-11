"Дія" будет работать по-новому: что изменится для украинцев

Новый документ от "Дії" содержит всю необходимую информацию / Фото: Дія, Коллаж: Сегодня
В Украине запустили новый временный документ на период военного положения. Доступен он будет в приложении "Дія" под названием "єДокумент".
Об этом сообщили в сервисе государственных услуг "Дія" в Telegram.
Документ призван помочь украинцам, которые из-за вынужденной эвакуации в более безопасные регионы страны, не взяли с собой все необходимые документы.
Заметим, что из соображений безопасности госреестры отключили.
Как пользоваться "єДокументом"
Генерировать самостоятельно "єДокумент" не нужно. Стоит только обновить приложение, чтобы оно у вас появилось.
"єДокумент" содержит:
- паспортные данные;
- РНОКПП (карта налогоплательщика).
Как с помощью "Дії" поймать оккупанта?
Команда Минцифры создала чатбот в Telegram, посредством которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники. Главное отличие от других ботов – авторизация через приложение "Дія".
Авторизация нужна для того, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео. Все данные команда Минцифры проверяет оперативно и передает ВСУ. Услуга получила название "єВорог".
Чтобы воспользоваться услугой:
- Перейдите из своего смартфона в чатбот в Telegram.
- Щелкните "Авторизироваться" и подтвердите личность в приложении "Дія".
- Выберите, что именно вы видели, — технику или оккупантов.
- Отправьте фото или видео.
- Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага.
- Опишите подробнее то, что вы увидели.
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