"Дія" будет работать по-новому: что изменится для украинцев

Новый документ от "Дії" содержит всю необходимую информацию / Фото: Дія, Коллаж: Сегодня

В Украине запустили новый временный документ на период военного положения. Доступен он будет в приложении "Дія" под названием "єДокумент".

Об этом сообщили в сервисе государственных услуг "Дія" в Telegram.

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Документ призван помочь украинцам, которые из-за вынужденной эвакуации в более безопасные регионы страны, не взяли с собой все необходимые документы.

Заметим, что из соображений безопасности госреестры отключили.

Как пользоваться "єДокументом"

Генерировать самостоятельно "єДокумент" не нужно. Стоит только обновить приложение, чтобы оно у вас появилось.

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"єДокумент" содержит:

паспортные данные;

РНОКПП (карта налогоплательщика).

Такой цифровой документ можно показывать представителям полиции и бойцам территориальной обороны на блокпостах, чтобы подтвердить личность.

Как с помощью "Дії" поймать оккупанта?

Команда Минцифры создала чатбот в Telegram, посредством которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники. Главное отличие от других ботов – авторизация через приложение "Дія".

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Авторизация нужна для того, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео. Все данные команда Минцифры проверяет оперативно и передает ВСУ. Услуга получила название "єВорог".

Чтобы воспользоваться услугой:

Перейдите из своего смартфона в чатбот в Telegram. Щелкните "Авторизироваться" и подтвердите личность в приложении "Дія". Выберите, что именно вы видели, — технику или оккупантов. Отправьте фото или видео. Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага. Опишите подробнее то, что вы увидели.

Раньше мы рассказывали, что Зеленский подписал указ о национализации русского имущества. Изымать объекты права собственности Российской Федерации и ее резидентов будут без всякого возмещения.

Мы также писали, что украинцы, которые проживают в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия, смогут получить 6,5 тыс. грн помощи от государства. Деньги выдают по аналогии с "єПідтримкою".