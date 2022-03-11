"Дія" працюватиме по-новому: що зміниться для українців

Новий документ від "Дії" містить всю необхідну інформацію / Фото: Дія, Колаж: Сьогодні

В Україні запустили новий тимчасовий документ на період воєнного стану. Доступний він буде в застосунку "Дія" під назвою "єДокумент".

Про це повідомили у сервісі державних послуг "Дія" в Telegram.

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Документ покликаний допомогти українцям, що через вимушену евакуацію у більш безпечні регіони країни, не взяли з собою всі необхідні документи.

Зауважимо, що з міркувань безпеки держреєстри відключили.

Як користуватися "єДокументом"

Генерувати самостійно "єДокумент" не потрібно. Варто лише оновити застосунок, щоб він у вас з‘явився.

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"єДокумент" містить:

паспортні дані;

РНОКПП (картка платника податків).

Такий цифровий документ ви можете показувати представникам поліції та бійцям територіальної оборони на блокпостах, щоб підтвердити особу.

Як за допомогою "Дії" піймати окупанта?

Команда Мінцифри створила чатбот у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки. Головна відмінність від інших ботів — авторизація через застосунок "Дія".

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Авторизація потрібна для того, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео. Усі дані команда Мінцифри перевіряє доволі оперативно та передає ЗСУ. Послуга отримала назву "єВорог".

Щоб скористатися послугою:

Перейдіть зі свого смартфона в чатбот у Telegram. Натисніть Авторизуватися та підтвердьте особу в застосунку "Дія". Виберіть, що саме ви бачили, — техніку чи окупантів. Надішліть фото чи відео. Виберіть область зі списку та відправте геолокацію техніки чи живої сили ворога. Опишіть детальніше те, що ви побачили.

Раніше ми розповідали, що Зеленський підписав указ про націоналізацію російського майна. Вилучати об'єкти права власності Російської Федерації та її резидентів будуть без будь-якого відшкодування.

Ми також писали, що українці, які проживають в населених пунктах, де ведуться найактивніші бойові дії, зможуть отримати 6,5 тис. грн допомоги від держави. Гроші видають за аналогією до "єПідтримки".