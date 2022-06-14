Деньги потекут рекой? Что происходит с депозитами и как правильно сделать вклад

В Украине растут ставки по депозитам / Фото: РБК-Украина, НБУ, Коллаж: Сегодня

Со 2 июня в Украине учетная ставка поднялась до 25%. НБУ ожидал, что после этого ставки по ОВГЗ и депозитам повысятся, для людей станут привлекательными такие вклады, и так в систему удастся привлечь больше денег. Так, по депозитам проценты действительно увеличиваются.

В проекте НБУ Financial Literacy Ukraine объяснили, на что украинцам нужно обращать внимание при оформлении депозитов.

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Как выросли проценты

До того, как Нацбанк поднял учетную ставку, в среднем банки предлагали своим клиентам 8% годовых по депозитам в гривне. После соответствующих изменений ставки стали постепенно расти. Некоторые небольшие банки уже предлагают 17-18% годовых по срочным вкладам (теми, которые делают на определенный срок – например полгода).

Однако есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание перед тем, как делать вклад.

Что стоит выяснить и проверить

В НБУ отмечают, что прежде всего следует узнать точную процентную ставку, которую предлагает финучреждение Она может отличаться в зависимости от того, каков срок вклада.

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Кроме того, при расчете доходов следует учесть, что из суммы высчитаются проценты, а именно:

налог на доходы физических лиц – 18% от суммы начисленных процентов;

военный сбор – 1,5% от суммы начисленных процентов.

Также следует узнать, какие условия предлагает банк по пополнению депозита. Они могут быть следующими:

можно определить максимальный или минимальный размер суммы пополнения;

или можно установить срок, в течение которого может производиться пополнение (например, депозит открыт на 12 месяцев, а пополнение возможно в первые 8 месяцев с момента первого внесения денег на счет);

не устанавливать ограничения по размеру и срокам пополнения.

Есть еще вариант, когда в условиях договора нет возможности пополнять депозит.

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Проценты на счет клиента могут поступать ежемесячно или ежеквартально. Также есть вариант, когда они будут оставаться на депозитном счете. В этом случае новые проценты будут приходить на ранее начисленные проценты. Это называется капитализация.

В НБУ добавляют, что обращать внимание следует и на следующие пункты:

срок действия депозита;

есть ли какие-либо дополнительные комиссии;

условия автопролонгации.

"Автопролонганция – это автоматическое продление срока действия договора банковского вклада (депозита). Внимательно читайте депозитный договор перед подписанием и проверьте все указанные ключевые моменты условий депозита", – говорится в сообщении.

Некоторые условия на время военного положения

С 13 апреля в Украине действует закон, согласно которому на время военного положения и 3 месяца после его отмены действует 100%-ная гарантия по депозитам.

"Это значит, что, если в период действия этой нормы будет начата процедура вывода с рынка какого-либо из банков, его вкладчикам Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит всю сумму вклада", – объяснили в НБУ.

После того, как пройдет трехмесячный срок после завершения военного положения, гарантированная сумма по вкладам составит 600 000 гривен.

Банки на грани банкротства?

Ранее мы рассказывали, что после поднятия учетной ставки в Украине банковский сектор оказался на грани падения. Как пояснил аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак, такое решение НБУ было экстренным, с помощью которого у банковского сектора удастся привлечь деньги на краткосрочный период.

Он добавил, что в Ассоциации украинских банков ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам на уровне 27% считают трамплином до банкротства для 20 банков.

"Мы можем ожидать, что для гривни это в любом случае обернется падением, поскольку мы неизбежно приближаемся к дефолту. И те, кто сейчас кладут деньги в банк под более высокий процент, рискуют потерять их. Прежде чем класть деньги – попробуйте взять кредит" , – подчеркнул аналитик.

Орищак объяснил, что кредиты выдают именно те банки, которые уверены в завтрашнем дне.

Мы также объясняли, что будет с ценами в Украине после такого решения регулятора, и когда НБУ отпустит официальный курс доллара.