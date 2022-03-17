"Денег нет, но вы держитесь": как Кремль подрывает банковскую систему РФ

Кремль существенно подрывает банковскую систему россии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Министерстве финансов России сообщили, что очередной платеж иностранным владельцам еврооблигаций уплатили вовремя —16 марта. Инвесторам отдали 117 млн долларов дохода. Дальше советуют ждать результата перевода средств на счета получателей.

Ранее в правительстве России заявляли, что рассчитаются не долларами, а рублями. Ведь валютные активы заморожены из-за войны в Украине. По данным агентства Bloomberg, выводы следует ждать в течение месяца.

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"Сегодня" расскажет подробно, когда экономика России окончательно потерпит поражение.

Россию ждет аргентинский сценарий

Сложившаяся ситуация дала повод аналитикам Международного рейтингового агентства Fitch прогнозировать дефолт России в ближайшей перспективе. Мол, в случае выплаты рубля или официального признания неплатежеспособности — российская экономика будет двигаться за аргентинским сценарием 2001 года.

Тогда латиноамериканскую страну из-за дефолта постигли голодные бунты, мародерство, гиперинфляция и тотальное обнищание населения. И что важно — обвал рубля.

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200 рублей за доллар – это не предел

Как рассказал "Сегодня" член Совета Нацбанка Украины Виталий Шапран, в России наметился большой отток капитала: выход около 300 западных компаний и двух десятков банков – все это отток валюты и репатриация инвестиций.

Поскольку резервы Центробанка в долларах, евро, иенах и швейцарских франках заморожены, и перспективы их наполнения очень туманны из-за нефтяного эмбарго и санкций, то курс 200 рублей за доллар – это для них еще не окончательная кризисная отметка, — считает Шапран.

Партнеры отвернулись от Кремля

Эксперты прогнозировали, что Россия постарается покрыть дефицит долларов именно с казахского финансового рынка. Однако недавно президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев запретил вывозить из страны валюту, золотые слитки и инвестиционные монеты из ценных металлов на сумму свыше 10 тысяч долларов.

Как рассказал в комментарии "Сегодня" член совета Нацбанка Виктор Козюк, наиболее масштабный санкционный удар – это блокировка операций Центробанка России.

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Но его структура валютных резервов вмещает значительные запасы долларовой и евро наличности, что позволит компенсировать внутренние оттоки валюты в основном через наличный рынок. Понятно, что отсутствие доступа к валюте центробанка и суверенным фондам благосостояния беспощадно отражается на макрофинасовой стабильности, — заявил Козюк.

Полного краха системы не будет

О финансовом кризисе свидетельствует и простой на Московской бирже. С начала вооруженной агрессии она так и не открылась. И вряд ли заработает в ближайшие дни, ведь первые торги сразу закончатся крахом российских банков.

Аналитики убеждены, что падение рубля, заморозка золотовалютных резервов превратит большинство финучреждений в хлам. Их ликвидность будет равна нулю. Под угрозой окажутся 86 трлн рублей. Такая сумма, по данным на 1 марта, находилась на счетах российских банков. Временную ситуацию будет сдерживать ничем не подкрепленный рубль.

В комментарии "Сегодня" экономический обозреватель Андрей Яницкий рассказал, что в России около половины рынка занимают государственные банки, которые российские власти будут поддерживать в любом случае (печатать рубли).

На полный крах системы я бы не надеялся. Но с российского рынка ушли и могут уйти некоторые банки с западным капиталом из-за санкций. Объявили выход Deutsche Bank, Commerzbank, JP Morgan и GoldmanSachs. Часть банков может обанкротиться. Соответственно, сотрудники таких учреждений останутся без работы, вкладчики могут потерять часть своих депозитов, — рассказал Яницкий.

А для других россиян — это дальнейшее падение курса рубля из-за его печати, роста ставок по кредитам из-за попыток Центробанка сдержать инфляцию, – добавил эксперт.

Что будет с ВВП агрессора?

Пока ситуация не в пользу фондового рынка. В этом году ВВП страны-агрессора обвалится до 30%. Как показывает мировой опыт, падение экономики более чем на 10% уже провоцирует острый банковский кризис.

Прогнозы свидетельствуют о том, что Россия вернется к началу 90-х. Тогда "лопнул" единственный на всю страну государственный Сбербанк. С пустыми кошельками на грани бедности оказались миллионы простых граждан, а экономике понадобились годы, чтобы оправиться от последствий непутевой политики Кремля.

Рубль на бирже резко укрепился

Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже. Утром 17 марта по итогам первой минуты торгов курс доллара был 105,01 руб. (-2,99 рубля до уровня предварительного закрытия). Евро в это время стоил 112,51 руб. (-5,19 рубля до уровня закрытия среды).

По состоянию на 10:14 по киевскому времени рубль еще немного укрепился к доллару и уже стоил 104,20 руб. за доллар.

Такие изменения, как объясняет большинство экономистов, вызваны ожиданиями участников рынка достижения прогресса в российско-украинских переговорах.

Напомним, что 16 марта Россия обязана была выплатить проценты по долларовым облигациям на 117 млн долл, но СМИ пишут о том, что правительство РФ решило не платить их в долларовом эквиваленте.

Раньше мы писали, почему Китай не сможет защитить Россию и спасти ее от разрушения.