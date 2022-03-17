"Грошей нема, але ви тримайтеся": як Кремль підриває банківську систему РФ

Кремль суттєво підриває банківську систему росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Міністерстві фінансів Росії повідомили, що черговий платіж іноземним власникам єврооблігацій сплатили вчасно —16 березня. Інвесторам віддали 117 млн доларів доходу. Далі радять чекати результату переказу коштів на рахунки отримувачів.

Раніше в уряді Росії заявляли, що разрахуються не доларами, а рублями. Адже валютні активи заморожені через війну в Україні. За даним агенції Bloomberg, висновки слід чекати протягом місяця.

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"Сьогодні" розповість детально, коли економіка Росії остаточно зазнає краху.

Росію чекає аргентинський сценарій

Ситуація, що склалася, дала привід аналітикам Міжнародної рейтингової агенції Fitch таки прогнозувати дефолт Росії в найближчій перспективі. Мовляв, у разі виплати рублями чи офіційного визнання неплатоспроможності — російська економіка рухатиметься за аргентинським сценарієм 2001-го року.

Тоді латиноамериканську країну через дефолт спіткали голодні бунти, мародерство, гіперінфляція і тотальне зубожіння населення. І що важливо – обвал рубля.

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200 рублів за долар — це не межа

Як розповів "Сьогодні" член Ради Нацбанку України Віталій Шапран, в Росії намітився великий відтік капіталу: вихід приблизно 300 західних компаній та двох десятків банків – все це відтік валюти та репатріація інвестицій.

Оскільки резерви Центробанку у доларах, євро, ієнах та швейцарських франках заморожені, і перспективи їх наповнення дуже туманні через нафтове ембарго та санкції, то курс 200 рублів за долар – це для них ще не остаточна кризова позначка, — вважає Шапран.

Партнери відвернулись від Кремля

Експерти прогнозували, що Росія намагатиметься покривати дефіцит доларів саме з казахського фінансового ринку. Однак нещодавно Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаэв заборонив вивозити з країни валюту, золоті злитки та інвестиційні монети з цінних металів на суму понад 10 тисяч доларів.

Як розповів в коментарі "Сьогодні" член ради Нацбанку Віктор Козюк, наймасштабныший санкційний удар – це блокування операцій Центробанку Росії.

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Але його структура валютних резервів вміщує значні запаси доларової та єврової готівки, що дозволить компенсувати внутрішні відтоки валюти здебільшого через готівковий ринок. Зрозуміло, що відсутність доступу до валюти Центробанку та суверенних фондів добробуту нещадно вдаряє по макрофінасовій стабільності, — заявив Козюк.

Повного краху системи не буде

Про фінансову кризу свідчить і простій Московської біржі. Від початку збройної агресії вона так і не відкрилась. І навряд чи запрацює найближчі дні, адже перші торги одразу закінчаться крахом російських банків.

Аналітики переконані, що падіння рубля, замороження золотовалюних резервів перетворить більшість фінустанов на непотріб. Їх ліквідність дорівнюватиме нулю. Під загрозою опиняться 86 трлн рублів. Така сума, за даними на 1 березня, перебувала на рахунках російських банків. Тимчасово ситуацію стримуватиме нічим не підкріплений рубль.

У коментарі "Сьогодні" економічний оглядач Андрій Яніцький розповів, що в Росії близько половини ринку займають державні банки, які російська влада підтримуватиме в будь-якому разі (друкуватиме рублі).

На повний крах системи я би не сподівався. Але з російського ринку пішли та ще можуть піти деякі банки з західним капіталом через санкції. Оголосили про вихід Deutsche Bank, Commerzbank, JP Morgan та GoldmanSachs. Частина банків може збанкрутувати. Відповідно, співробітники таких установ залишаться без роботи, вкладники можуть втратити частину своїх депозитів, — розповів Яніцький.

А для інших росіян – це подальше падіння курсу рубля через його друкування, зростання ставок за кредитами через спроби Центробанку стримати інфляцію, — додав експерт.

Що буде з ВВП агресора?

Наразі ситуація не на користь фондовому ринку. Цьогоріч ВВП країни-агресорки обвалиться до 30%. Як показує світовий досвід, падіння економіки більш ніж на 10% вже провокує гостру банківську кризу.

Прогнози свідчать, що Росія повернеться на початок 90-х. Тоді луснув єдиний на всю країну державний Сбербанк. З пустими гаманцями на межі бідності опинились мільйони простих громадян, а економіці знадобились роки аби оговтатись від наслідків недолугої політики Кремля.

Рубль на біржі різко змыцнився

Долар США і євро дешевшають на Московській біржі. Вранці 17 березня за підсумками першої хвилини торгів курс долара був 105,01 руб. (-2,99 рубля до рівня попереднього закриття). Євро тим часом коштував 112,51 руб. (-5,19 рубля до рівня закриття середи).

Станом на 10:14 за київським часом рубль ще трохи зміцнився до долара та коштував уже 104,20 руб. за долар.

Такі зміни, як пояснює більшість економістів, викликані сподіваннями учасників ринку досягнення прогресу в російсько-українських переговорах.

Нагадаємо, що 16 березня Росія зобов'язана була виплатити відсотки за доларовими облігаціями на 117 млн дол., але ЗМІ пишуть про те, що уряд РФ вирішив не платити їх у доларовому еквіваленті.

Раніше ми писали, чому Китай не зможе захистити Росію і врятувати її від руйнації.