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"План Маршалла" для Украины: как нам помогут с экономикой после войны

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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9 марта, 17:50
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Эксперты рассказали, как Запад может помочь восстановить экономику и инфраструктуру нашей страны
Мы узнали, к чему готовиться украинцам после войны
Мы узнали, к чему готовиться украинцам после войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Военная агрессия путинской России против Украины превратила РФ в страну-изгоя – сейчас это государство с наибольшим числом экономических санкций, которые на него наложили. При этом США, Великобритания и ЕС, чувствуя свою вину перед нами за то, что вовремя не помогли защититься от Москвы, готовят масштабный план восстановления экономики на послевоенный период.

"Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, каким может быть план по спасению украинской экономики.

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Что известно

С самого начала войны власти говорят о том, что Запад пообещал помочь Украине восстановить инфраструктуру и экономику сразу после войны. Но особой конкретики по этому поводу не было. США пообещали пакет экстренной помощи на 12 млрд долларов, но этих денег хватит разве что на текущие потребности.

И вот на этой неделе британский премьер Борис Джонсон заявил, что Запад готовит для Украины план восстановления экономики и инфраструктуры по аналогии с планом Маршалла, который помог Западной Европе встать на ноги после Второй мировой войны. Эту информацию подтвердил и президент Владимир Зеленский.

"Будет новый план Маршалла для Украины. Запад сформирует этот пакет поддержки. Мир говорит об Украине, помогает и готовится помогать отстраивать после войны", – заявил Владимир Зеленский.

Правда, никакой конкретики пока нет. Да и план Маршалла середины ХХ века будет сильно отличаться от того, что должно быть сделано сейчас.

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"В 40-х годах экономическая помощь по отношению к Западной Европе делалась не просто так, а с целью усиления влияния США на европейские державы и стимулирования американских производителей, ведь именно их товары направлялись для обустраивания мощностей Европы. Впрочем, прямыми "вассалами" Вашингтона жители ЕС не стали и помощь американцев пошла им на пользу, а сами европейцы воспринимают ее по большей части позитивно и с благодарностью", – говорит основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

Что нужно Украине

Скорее всего, послевоенная помощь для Украины будет несколько отличаться от той, которая была предоставлена для Европы.

"Я бы не хотел, чтобы даже звучало название план Маршалла для Украины. Лучше назвать этот план интеграции Украины в ЕС. И состоять он должен из нескольких основных блоков", – говорит экономист Алексей Кущ.

Во-первых, это гуманитарная составляющая, которая реализуется уже сейчас. Европа принимает наших беженцев, поставляет в Украину гуманитарные грузы.

"Второй важный компонент – это инфраструктурный блок. То есть Украина должна получить средства на восстановление разрушенной инфраструктуры. Сложно оценить, какие это будут суммы, потому что военные действия не окончены, но не исключаю, что речь пойдет о десятках миллиардов долларов", – продолжает Алексей Кущ.

Также страны-доноры должны будут выделить Украине гарантии инвестиций на десятки миллиардов долларов. Дело в том, что в разрушенную страну инвесторы будут заходить неохотно, поэтому им нужно предоставить гарантии возврата инвестиций от надежных экономик.

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"Очень важен технологический блок. Европе нужно перевести часть производства в Украину. Это могут быть, например, предприятия, которые сейчас покидают Россию. Украина должна стать для Запада аналогом производственной площадки, как Турции для ЕС или Мексики для США", – говорит Алексей Кущ.

При этом, по словам эксперта, США, Британия и ЕС должны открыть для украинских товаров свои рынки сбыта – убрать все квоты и заградительные пошлины.

Правда, процесс этот не быстрый и может растянуться на долгие годы.

"Учитывая бедственное положение промышленности страны и ориентацию на экспорт сельхозпродукции, восстановление может оказаться крайне длительным, так как по сути оно будет подразумевать создание целых отраслей экономики с нуля. Для этого могут потребоваться десятилетия", – говорит Сергей Сароян.

Также эксперты говорят, что Украина сейчас может попытаться списать большую часть долгов.

"Нужно требовать списания долгов как перед частными кредиторами, так и перед международными организациями и странами кредиторами", – резюмирует Алексей Кущ.

Правда, некоторые эксперты выступают за то, чтобы Украина сама расплачивалась по своим долгам. Тем более что сейчас часть из них продается с дисконтом и есть возможность выкупить их по дешевке.

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Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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