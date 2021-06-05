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Дело ПриватБанка и перерасчет пенсий – самое важное о деньгах за неделю

5 июня, 06:30

Игорь Тимофеев

Дубилет проиграл в суде дело о национализации банка, а 700 тысяч пенсионеров ожидают роста выплат

В течение недели украинцам обещали пересчитать пенсии работающим пенсионерам и поднять зарплаты учителям, государственные мужи искали источники поступления средств в госбюджет и снижали официальный курс доллара, рапортовали о победе государства в деле о национализации ПриватБанка и назначении новых поездов на юг.

Зарплаты учителей вырастут

В понедельник, 31 мая, премьер Денис Шмыгаль и министр образования и науки Сергей Шкарлет заявили, что в Украине в 2021 году зарплаты учителей вырастут почти на треть. Повышение на 20% уже состоялось с января, еще на 9% зарплаты увеличатся с декабря 2021 года. А в целом в планах правительства – довести минимальные зарплаты педагогов до уровня средней зарплаты по стране, которая составляет 13 543 гривни.

Перерасчет пенсий

Со вторника, 1 июня, в Украине начали перерасчет пенсий тем, кто с момента ее назначения продолжал выходить на работу. Размер надбавок зависит от страхового стажа, однако на повышение выплаты могут рассчитывать не все – только те, кто с момента назначения пенсии продолжал трудиться более двух лет.

Таких украинцев сейчас около 700 тысяч. Размер надбавок зависит от страхового стажа. Чтобы получить надбавку, идти в Пенсионный фонд не нужно – пересчет проведут автоматически.

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Дело ПриватБанка

В среду, 2 июня, Хозсуд Киева закрыл производство по иску бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи банка, в результате которых государство стало владельцем 100% акций ПриватБанка в декабре 2016 года.

Ведущий юрист НБУ Виктор Григорчук объяснил, что, согласно заключительным и переходным положениям Закона № 590-IX, судебные производства в хозяйственных делах по иску бывшего участника банка в случае несоответствия избранных истцом способов защиты требованиям Хозяйственного процессуального кодекса Украины подлежат закрытию.

А государство как инвестор не может быть лишено права собственности на акции банка и акции не могут быть истребованы в пользу предыдущего владельца.

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Налог на Google

В четверг, 3 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4184, которым вводится так называемый налог на Google . Он предусматривает обязанность для крупных иностранных компаний платить налоги за предоставление электронных услуг на территории Украины. В частности, это 20% НДС.

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По словам экспертов, бизнес переложит новые расходы на потребителей контента. То есть для нас вскоре подорожают на 20%:

/ Фото: Сегодня

Новые поезда на море

В пятницу, 4 июня, "Укрзализниця" заявила, что назначила на июнь 11 новых и дополнительных поездов к морю. Это:

Бо́льшая часть из них будет курсировать через день, поэтому перед заказом билетов лучше уточнить, какой именно день (четный или нечетный) будет доступен для бронирования.

Курс доллара

В субботу и воскресенье, 5-6 июня, официальный курс доллара США, установленный Нацбанком Украины еще сохранится на уровне 27,34 грн, а евро – 33,26. Однако уже в понедельник, 7 июня, "зеленый" просядет на 5 копеек – до 27,29 грн, а евровалюта рухнет сразу на 20 копеек – до 33,06 грн. Нынешнее падение доллара стало самым серьезным за последние 10 месяцев.

А тем временем в Украине ушла с молотка первая тюрьма:

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Источник: Сегодня

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