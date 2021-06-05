Дело ПриватБанка и перерасчет пенсий – самое важное о деньгах за неделю

Дубилет проиграл в суде дело о национализации банка, а 700 тысяч пенсионеров ожидают роста выплат

В течение недели украинцам обещали пересчитать пенсии работающим пенсионерам и поднять зарплаты учителям, государственные мужи искали источники поступления средств в госбюджет и снижали официальный курс доллара, рапортовали о победе государства в деле о национализации ПриватБанка и назначении новых поездов на юг.

Зарплаты учителей вырастут

В понедельник, 31 мая, премьер Денис Шмыгаль и министр образования и науки Сергей Шкарлет заявили, что в Украине в 2021 году зарплаты учителей вырастут почти на треть. Повышение на 20% уже состоялось с января, еще на 9% зарплаты увеличатся с декабря 2021 года. А в целом в планах правительства – довести минимальные зарплаты педагогов до уровня средней зарплаты по стране, которая составляет 13 543 гривни.

Перерасчет пенсий

Со вторника, 1 июня, в Украине начали перерасчет пенсий тем, кто с момента ее назначения продолжал выходить на работу. Размер надбавок зависит от страхового стажа, однако на повышение выплаты могут рассчитывать не все – только те, кто с момента назначения пенсии продолжал трудиться более двух лет.

Таких украинцев сейчас около 700 тысяч. Размер надбавок зависит от страхового стажа. Чтобы получить надбавку, идти в Пенсионный фонд не нужно – пересчет проведут автоматически.

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Дело ПриватБанка

В среду, 2 июня, Хозсуд Киева закрыл производство по иску бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи банка, в результате которых государство стало владельцем 100% акций ПриватБанка в декабре 2016 года.

Ведущий юрист НБУ Виктор Григорчук объяснил, что, согласно заключительным и переходным положениям Закона № 590-IX, судебные производства в хозяйственных делах по иску бывшего участника банка в случае несоответствия избранных истцом способов защиты требованиям Хозяйственного процессуального кодекса Украины подлежат закрытию.

А государство как инвестор не может быть лишено права собственности на акции банка и акции не могут быть истребованы в пользу предыдущего владельца.

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Налог на Google

В четверг, 3 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4184, которым вводится так называемый налог на Google . Он предусматривает обязанность для крупных иностранных компаний платить налоги за предоставление электронных услуг на территории Украины. В частности, это 20% НДС.

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По словам экспертов, бизнес переложит новые расходы на потребителей контента. То есть для нас вскоре подорожают на 20%:

подписки на сервисы (видео, музыка, кино и т.д.);

платные приложения в Google Play или App Store;

платные функции приложений (дополнительные стикеры, звонки на стационарные телефоны, "улучшения" в играх и т.д.).

/ Фото: Сегодня

Новые поезда на море

В пятницу, 4 июня, "Укрзализниця" заявила, что назначила на июнь 11 новых и дополнительных поездов к морю. Это:

№ 269/270 Лисичанск – Одесса. Поезд ходит через день по нечетным числам;

№ 204/190 Кривой Рог, Днепр – Геническ. Обратно из Геническа поезд будет курсировать с 6 июня;

№ 282/281 Хмельницкий – Геническ;

№ 280/279 Жмеринка – Геническ;

№ 231/232 Ивано-Франковск – Геническ. Поезд будет ходить по нечетным числам. В обратном направлении он будет курсировать по четным числам;

№ 472/471 Днепр – Бердянск. Поезд будет курсировать по четным числам, обратно – по нечетным;

№ 552/551 Кривой Рог – Бердянск (через Запорожье). Поезд будет ходить по четным числам, обратно – по нечетным;

№ 261/262 Харьков – Бердянск;

№ 86/186-185/85 Львов – Новоалексеевка – Бердянск;

№ 213/214 Сумы – Одесса. Поезд будет курсировать по нечетным числам;

№ 204/203 Чернигов (Нежин) – Одесса. Поезд будет ходить по нечетным числам.

Бо́льшая часть из них будет курсировать через день, поэтому перед заказом билетов лучше уточнить, какой именно день (четный или нечетный) будет доступен для бронирования.

Курс доллара

В субботу и воскресенье, 5-6 июня, официальный курс доллара США, установленный Нацбанком Украины еще сохранится на уровне 27,34 грн, а евро – 33,26. Однако уже в понедельник, 7 июня, "зеленый" просядет на 5 копеек – до 27,29 грн, а евровалюта рухнет сразу на 20 копеек – до 33,06 грн. Нынешнее падение доллара стало самым серьезным за последние 10 месяцев.

А тем временем в Украине ушла с молотка первая тюрьма: