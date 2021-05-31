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Учителям в Украине повысят зарплаты: когда и насколько

31 мая, 13:45

Ксения Капустинская , Сергей Мартынец

У правительства появился долгосрочный план по увеличению окладов педагогов, рассказал премьер-министр Шмыгаль

Заработные платы учителей в Украине за 2021 год вырастут почти на треть. Повышение на 20% уже состоялось с января, еще на 9% зарплаты вырастут с декабря 2021 года. А в целом в планах правительства – довести минимальные зарплаты педагогов до уровня средней зарплаты по стране, которая составляет 13 543 гривен.

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Об этом рассказали премьер-министр Денис Шмыгаль и министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Шкарлет эксклюзивно для телеканала "Украина 24" заявил, что с 1 декабря ожидается повышение зарплат учителям почти на 9%. Он уточнил, кому ждать больше денег:

"Никакой градации – это будет касаться всех сотрудников сферы образования в целом", – сказал он.

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"В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%. Но, конечно, наша цель – это не меньше чем средняя зарплата в стране должна составлять минимальный базис для учителей, для педагогов", - также отметил Шмыгаль во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука".

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Напомним, с января зарплаты учителей в Украине повысили на 20%. Оклад учителя без категории составил около 5000 гривен, для преподавателей высшей категории – 6500 гривен.

Видео: Сегодня

При этом местные бюджеты "зажали" учителям 6 млрд гривен по итогам первого квартала года. Речь идет о субвенции, которую направляли на места из государственного бюджета для выплаты сотрудникам учреждений школьного образования. Эти средства не выплатили полностью.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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