Дефицит на рынке недвижимости: какого жилья может не хватить украинцам

Украинцев ждет дефицит готового жилья / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
В 2023 году у Украины будет проблема с дефицитом готового жилья, который образуется благодаря нескольким факторам.
Такой прогноз дал соучредитель и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов.
Среди основных факторов эксперт назвал:
- остановку многих строек;
- большое количество уничтоженных домов;
- миграционные процессы;
- рост стоимости строительных материалов;
- дефицит рабочей силы
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В начале июня Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25%, чем вызвал недовольство экспертов рынка недвижимости .
По мнению Семенцова, такие шаги регулятора означают, что развитие программ по кредитованию остановится.
"Отсутствие доступных целевых кредитов под минимальные проценты именно на строительство может повлечь за собой большой кризис недостроев, ведь в зоне риска банкротства могут оказаться не только небольшие и средние компании, которые строили преимущественно за привлеченные с продаж средства, но и крупные застройщики, у которых на стадии возведения находится несколько крупных проектов", – отметил эксперт.
Из-за сильного роста цены на строительные материалы ожидается, что стоимость 1 м кв. вырастет также на 5-10%. Помимо этого, цена на недвижимость зависит от объемов и сложности строительства.
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