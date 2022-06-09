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Учетная ставка перевернет рынок недвижимости: как решение НБУ повлияет на цены

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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9 июня, 15:09
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Рассказываем, что ждет застройщиков и покупателей жилья после того, как Нацбанк повысил учетную ставку
Как учетная ставка повлияет на рынок недвижимости
Как учетная ставка повлияет на рынок недвижимости / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины резко повысил учетную ставку с 10% до 25%. Такой шаг негативно расценили эксперты рынка недвижимости, поскольку это создаст множество проблем для застройщиков и покупателей жилья.

Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов рассказал "Минфину", что будет с недвижимостью в Украине и как изменятся цены.

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Строительство объектов может остановиться

Как объяснил эксперт, учетная ставка на уровне 25% означает, что развитие программ по кредитованию остановится. И это касается кредитов не только для застройщиков, но и потенциальных покупателей жилья.

Платежеспособный спрос во второй половине 2022 года вряд ли будет расти. А если еще и не будет кредитования, то у застройщиков просто не будет денег, чтобы достраивать свои объекты, и они будут заниматься только теми, которые уже почти готовы.

"Отсутствие доступных целевых кредитов под минимальные проценты именно на строительство может повлечь за собой большой кризис недостроев.В зоне риска банкротства могут оказаться не только небольшие и средние компании, которые строили преимущественно за привлеченные с продаж средства, но и крупные застройщики, у которых на стадии возведения находится несколько больших проектов", – объяснил Семенцов.

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Эксперт спрогнозировал, что в 2023 году у Украины будет значительный дефицит готового жилья. Собственно, к сокращению объемов строительства приведет не только отсутствие кредитования, но и следующие факторы:

  • большое количество уничтоженных в результате боевых действий зданий;
  • миграционные процессы;
  • рост стоимости строительных материалов;
  • дефицит рабочей силы.

Что будет с ценами на жилье?

По данным девелоперов, цены на строительные материалы с марта по май выросли в среднем на 15-20%. Ожидается, что они вырастут еще как минимум на 10%. И из-за такой неопределенности сейчас достаточно сложно сказать, сколько будет стоить 1 м кв.

Семенцов объяснил, что рост стоимости стройматериалов на 15–20% означает, что стоимость 1 м кв. растет на 5-10%. Однако цена также зависит от объема и сложности строительства.

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"Последствия войны фактически заставят девелоперов постепенно отказаться от продажи квартир на этапе строительства, а все усилия направить на привлечение достаточного финансирования, на соблюдение сроков строительства, на воплощение новых форм инвестирования, которыми могут стать Фонды инвестирования в недвижимость", – добавил эксперт.

Что будет со ставками по облигациям в Украине

Ранее мы рассказывали, что были ожидания, что вслед за повышением учетной ставки Министерство финансов повысит доходность облигаций внутреннего займа (ОВГЗ). Однако в ведомстве решили этого не делать.

"Военные облигации – это, в первую очередь, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными", – объяснили свое решение в Минфине.

В то же время в планах Нацбанка было снизить привлекательность доллара и прекратить печатать деньги для бюджета как раз за счет поднятия процентов по ОВГЗ. И так ему удалось бы направить деньги населения и банков в облигации для кредитования дефицита.

Мы также писали о том, в каких городах Украины следует ожидать уменьшение цен на аренду недвижимости, а в которых, наоборот, увеличения, и какая себестоимость нового жилья, и в каких условиях будут жить люди, чьи дома разрушили оккупанты.

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