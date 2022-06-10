Дефіцит на ринку нерухомості: якого житла може не вистачити українцям

Українців чекає дефіцит готового житла / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

2023 року Україна матиме проблему із дефіцитом готового житла, який утворюється завдяки кільком факторам.

Такий прогноз дав співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

Реклама

Серед основних факторів експерт назвав:

зупинку багатьох будівництв;

велику кількість знищених будинків;

міграційні процеси;

зростання вартості будівельних матеріалів;

дефіцит робочої сили.

Семенцов вважає, що дефіцит буде досить суттєвим.

Як змінить ринок нова облікова ставка НБУ

На початку червня Національний банк України підвищив облікову ставку з 10 до 25%, чим викликав невдоволення експертів ринку нерухомості.

Реклама

На думку Семенцова, такі кроки регулятора означають, що розвиток програм з кредитування зупиниться.

"Відсутність доступних цільових кредитів під мінімальні відсотки саме на будівництво може спричинити велику кризу недобудов, адже в зоні ризику банкрутства можуть опинитися не лише невеликі та середні компанії, що будували переважно за залучені з продажів кошти, а й великі забудовники, в яких на стадії зведення перебуває кілька великих проєктів", – зазначив експерт.

Через сильне зростання ціни на будівельні матеріали очікується, що вартість 1 м кв. зросте також на 5-10%. Крім цього, ціна на нерухомість залежить від обсягів і складності будівництва.

Реклама

"Сьогодні" раніше писали, у яких країнах українці почали купувати житло найчастіше, і розповідали, скільки зараз коштує однокімнатна квартира у Києві.