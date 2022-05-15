Дефицит или сговор? Госорганы проверят, почему на АЗС возник дефицит топлива

Продолжаются проверки на заправках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала мая Антимонопольный комитет проверяет ситуацию на рынке горючего в Украине.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, полученные данные противоречивы – топлива достаточно, но некоторые операторы его не продают на заправках или способствуют образованию очередей на несколько километров.

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"Антимонопольный комитет начал исследования по соблюдению субъектами хозяйствования на рынке розничной реализации топлива требований законодательства о защите экономической конкуренции", – отметили в АМКУ.

Будут проверять, был ли в апреле-мае дефицит горючего связан с нехваткой бензина и дизеля, или это был сговор крупнейших игроков рынка. В рамках мониторинга члены комитета встретились с представителями больших сетей автозаправочных станций в Украине.

"Наша цель – в сжатые сроки выяснить причины возникновения дефицита на рынке горючего и дать обществу объективную, беспристрастную картину по этой ситуации", – отметила замглавы АМКУ Анжелика Коноплянко.

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В свою очередь, представители бизнеса убеждают, что решить проблему быстро мешает государственное регулирование цен на топливо и невозможность резкой перестройки логистических цепочек за рубежом под нужды украинского рынка.

Бензиновый кризис продолжается

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что топлива в Украине хватает не всем, а цены растут. После поставки вооружения в страну, закупка бензина и дизеля является второй по важности. Правительство пытается решить проблему с дефицитом топлива.

Имеющихся запасов бензина на заправках должно хватить не более чем на 5 дней, а дизеля – на 3. В то же время, по предварительным оценкам, очереди на АЗС исчезнут, когда запасов будет хватать на 15 дней, как раньше.

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До конца мая в Украину должны привезти до 360 тыс. тонн горючего по разным логистическим маршрутам. Сейчас украинцы в среднем используют 13 тыс. тонн бензина и дизеля в сутки.

"Мы договорились о реверсе трубопроводом из Венгрии. Была достигнута договоренность о том, что 35 тыс. тонн в месяц мы будем получать как государство. Есть возможность увеличения этого объема до 50 тыс. тонн", – сказала Свириденко.

Кроме того, "Нафтогаз" теперь заключает контракты на закупку топлива за рубежом. Как отметила министр, главные поставщики горючего в ЕС не были готовы к росту спроса от Украины. Поэтому с ними проводились переговоры, чтобы они переориентировались на украинский рынок. По сравнению с мартом импорт вырос.

Ранее "Сегодня" писали, что через месяц или два ситуация с дефицитом топлива должна стабилизироваться. Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук рассказал, что также снова начнет расти спрос на топливо через сельхозпроизводителей и сбор урожая. Бензин, дизель и сжиженный газ везут в Украину из США.