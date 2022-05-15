Дефіцит чи змова? Держоргани перевірять, чому на АЗС виник дефіцит пального

Тривають перевірки на заправках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від початку травня Антимонопольний комітет перевіряє ситуацію на ринку пального в Україні.

Як повідомили у пресслужбі відомства, отримані дані є суперечливими – пального достатньо, але деякі оператори його не продають на заправках чи сприяють утворенню черг на декілька кілометрів.

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"Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо дотримання суб’єктами господарювання на ринку роздрібної реалізації пального вимог законодавства про захист економічної конкуренції", – зазначили в АМКУ.

Перевірятимуть, чи в квітні-травні дефіцит пального був пов’язаний з нестачею бензину й дизелю, чи це була змова найбільших гравців ринку. У рамках моніторингу члени комітету зустрілися з представниками найбільших мереж автозаправних станцій в Україні.

"Наша мета – у стислі терміни з’ясувати причини виникнення дефіциту на ринку пального та дати суспільству об’єктивну, неупереджену картину щодо цієї ситуації", – зазначила заступниця голови АМКУ Анжеліка Коноплянко.

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Своєю чергою представники бізнесу переконують, що розв’язати проблему швидко заважає державне регулювання цін на пальне та неможливість різкої перебудови логістичних ланцюжків за кордоном під потреби українського ринку.

Бензинова криза триває

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що пального в Україні вистачає не всім, а ціни зростають. Після постачання озброєння в країну, закупівля бензину й дизелю є другою за важливістю. Уряд намагається розв’язати проблему з дефіцитом пального.

Наявних запасів бензину на заправках має вистачити не більше, ніж на 5 днів, а дизелю – на 3. Водночас за попередніми оцінками, черги на АЗС зникнуть, коли запасів вистачатиме на 15 днів, як раніше.

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До кінця травня в Україну мають привезти до 360 тис. тонн пального за різними логістичними маршрутами. Зараз українці, в середньому, використовують 13 тис. тонн бензину й дизелю на добу.

"Ми домовилися про реверс трубопроводом з Угорщини. Була досягнута домовленість про те, що 35 тис. тонн на місяць ми отримуватимемо як держава. Є можливість збільшення цього обсягу до 50 тис. тонн", – сказала Свириденко.

Окрім цього, "Нафтогаз" тепер укладає контракти на закупівлю пального за кордоном. Як зазначила міністерка, головні постачальники пального у ЄС не були готові до зростання попиту від України. Тому з ними проводили переговори, аби вони переорієнтувалися на український ринок. У порівнянні з березнем, імпорт зріс.

Раніше "Сьогодні" писали, що за місяць або два ситуація з дефіцитом пального має стабілізуватися. Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук розповів, що також знову почне зростати попит на пальне через сільгоспвиробників та збирання врожаю. Бензин, дизель та скраплений газ везуть в Україну із США.