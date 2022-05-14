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Бензина осталось на 5 дней, дизеля на 3: чем будут заправляться украинцы

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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14 мая, 11:04
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В нормальной ситуации запасов должно хватать на 15 дней, однако сейчас их в Украине меньше в несколько раз
В Украину в мае будут завозить больше топлива
В Украину в мае будут завозить больше топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Бензиновый кризис в Украине все еще продолжается. Горючего хватает не всем, а цены растут. После поставки Украине вооружения, поставки бензина являются вторыми по важности.

Об этом во время заседания правительства заявила министер экономики Юлия Свириденко. Она также добавила, что дефицит горючего пытаются решить, и Украина получит большую поставку до конца мая.

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Сколько сейчас запасов и сколько тонн горючего завезут в мае

По оценкам министра, запасов бензина хватит пока на 5 дней, а дизеля – на 3. Очереди на заправках исчезнут тогда, когда запасов будет хватать на 15 дней, как это было в нормальных условиях.

В то же время Украина уже договорилась, что к концу мая будут поставки 350-360 тыс. тонн горючего с разных логистических маршрутов.

Свириденко отметила, что в среднем украинцы сейчас используют 13 тыс. тонн горючего в день. При этом суточный импорт пока был меньше, и в мае он вырастет до 11-12 тыс. тонн.

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"Мы договорились о реверсе трубопроводом из Венгрии. Была достигнута договоренность о том, что 35 тыс. тонн в месяц мы будем получать как государство. Есть возможность увеличения этого объема до 50 тыс. тонн", – сказала Свириденко.

Кроме того, "Нефтегаз" теперь заключает контракты на закупку горючего за рубежом. Как отметила министер, главные поставщики горючего в ЕС не были готовы к росту спроса от Украины. Поэтому с ними проводились переговоры, чтобы они переориентировались на украинский рынок.

Также по сравнению с мартом импорт возрос.

"Если мы в марте завозили 35 тыс. тонн по железной дороге, в мае ожидаем, что это будет 180 тыс. тонн. Автомобильным транспортом увеличили завоз в 15 раз. Если мы в марте завозили только пять, в мае планируем не менее 85 . Речным транспортом – увеличение в пять раз", – рассказала Свириденко.

Горючего все еще не будет хватать на всех

Как рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук, через полтора-два месяца снова начнет расти спрос на горючее через сельхозпроизводителей и уборку урожая.

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"Гражданам следует быть сознательными. Надо экономить. Пока не актуальны какие-то ненужные поездки. Следует "прикручивать" хотелки, больше пользоваться общественным транспортом или никуда не ехать", отметил он.

Косянчук призывает пустить больше топлива на нужды армии, которая сейчас для страны важнейшая, а также для сотрудников ГСЧС, критической инфраструктуры, медиков и эвакуирующих население.

"Сегодня" также рассказывали, где за литр автогаза просят 40 гривен, и писали, что будет с ценами на АЗС после завоза в Украину американского и европейского горючего.

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