Чуда не будет? Что ждет цены на квартиры в Киеве в ближайшее время

Цены на недвижимость в Киеве не упадут кардинально / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Никакого чуда с ценами на квартиры в Киеве не будет и ждать предложений за 20-30 тысяч долларов не стоит.

Об этом заявил маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский в интервью dev.ua.

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По его словам, инфраструктура города еще не полностью восстановилась, но в столицу уже возвращаются люди.

"50% от довоенного рынка – это количество людей, ищущих жилье. Цена на аренду в среднем на рынке упала на 38% в гривне", – рассказывает эксперт.

Однако никакого чуда на рынке продажи не будет, и квартиры в столице не станут по цене такими же, как в регионах.

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Судилковский говорит, что Киев отстает от западных регионов по темпам восстановления. Во Львове, например, уже 79% новостроек продолжили строительство, а в столице всего 17%.

После войны в столицу активно потянуться люди, ведь тут больше всего работы и возможностей для тех, кто потерял жилье в других регионах. Так уже было в 2014 году, когда многие жители оккупированного Донбасса начали строить новую жизнь на подконтрольной Украине территории.

Соответственно, где-то осенью в Киеве произойдет "бум" на квартиры.

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Как изменились цены с начала войны?

По данным аналитиков OLX, с начала войны в Украине подорожали квартиры в новостройках.

Например, во Львове, все типы жилья подорожали еще до начала военного положения и рост продолжился и после вторжения России.

С февраля средняя цена поднялась на 3-5%, больше всего это заметно по двухкомнатным и трехкомнатным квартирам.

В Киеве несколько подешевели квадратные метры в жилом фонде с 2011 года, а вот новостройки наоборот, взяли курс на рост.

О динамике цен в Днепре и других деталях, читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше также писали, сколько стоит квартира в новостройке Германии и рассказывали, какие цены на такую недвижимость в Польше.