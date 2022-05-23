Дива не буде? Що чекає ціни на квартири у Києві найближчим часом

Ціни на нерухомість у Києві не впадуть кардинально / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ніякого дива із цінами на квартири в Києві не буде і чекати пропозицій за 20-30 тисяч доларів не варто.

Про це заявив маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський в інтерв’ю dev.ua.

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За його словами, інфраструктура міста ще не повністю відновилась, але до столиці вже повертаються люди.

"50% від довоєнного ринка — це кількість людей, що шукають житло. Ціна на оренду в середньому на ринку впала на 38% в гривні", – розповідає експерт.

Однак ніякого дива на ринку продажу не буде, і квартири в столиці не стануть за ціною такими ж, як у регіонах.

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Суділковський каже, що Київ відстає від західних регіонів по темпам відновлення. У Львові, наприклад, вже 79% новобудов продовжили будівництво, а у столиці лише 17%.

Після війни до столиці активно потягнуться люди, адже тут найбільше роботи та можливостей для тих, хто втратив житло в інших регіонах. Так уже було у 2014 році, коли багато жителів окупованого Донбасу почали будувати нове життя на підконтрольній Україні території.

Відповідно, десь восени у Києві відбудеться "бум" на квартири.

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Як змінились ціни з початку війни?

За даними аналітиків OLX, з початку війни в Україні подорожчали квартири у новобудовах.

Наприклад у Львові, усі типи житла подорожчали ще до початку воєнного стану і зростання продовжилось і після вторгнення Росії.

З лютого середня ціна піднялась на 3-5%, найбільше це помітно по двокімнатних і трьохкімнатних квартирах.

У Києві дещо здешевшали квадратні метри в житловому фонді від 2011 року, а от новобудови навпаки, взяли курс на зростання.

Про динаміку цін у Дніпрі та інші деталі, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше також писали, скільки коштує квартира у новобудові Німеччини і розповідали, які ціни на таку нерухомість у Польщі.