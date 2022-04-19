Что происходит с долларом в банках: какой курс в ПУМБ, Ощадбанке и Приватбанке

Какой курс доллара в банках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Нацбанк недавно разрешил продавать наличную валюту, но с отклонением курса не более чем на 10% от официального. Напомним, что официальный курс доллара составляет 29,25 грн.
"Сегодня" рассказывает, какой курс доллара установили банки на 19 апреля.
Что происходит в банках
Итак, согласно данным сайта "Минфин" курс доллара в банках таков:
- ПриватБанк – 29,25/32,18 грн (покупка/продажа);
- Monobank – 29,25/30,00 грн (карточный курс);
- Альфа-Банк – 31,50/32,17 грн;
- Райффайзен Банк – 29,25/29,54 грн;
- Ощадбанк – 29,25/30,00 (карточный курс);
- ПУМБ – 29,4/29,95 грн.
Monobank перестанет обслуживать некоторых клиентов
"Сегодня" ранее рассказывали, что с 18 апреля Monobank прекращает обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории:
- Россия;
- Беларусь;
- Крым;
- "Л/ДНР";
- Северная Корея;
- Сирия;
- Эритрея.
В общем счета закроют 11 251 человек.
Также мы рассказывали, почему популярность валюты в Украине резко падает. Кроме того, "Сегодня" писали, где выгоднее всего покупать доллар и рассказывали, что будет с евро на этой неделе.