Что происходит с долларом в банках: какой курс в ПУМБ, Ощадбанке и Приватбанке

Какой курс доллара в банках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нацбанк недавно разрешил продавать наличную валюту, но с отклонением курса не более чем на 10% от официального. Напомним, что официальный курс доллара составляет 29,25 грн.

"Сегодня" рассказывает, какой курс доллара установили банки на 19 апреля.

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Что происходит в банках

Итак, согласно данным сайта "Минфин" курс доллара в банках таков:

ПриватБанк – 29,25/32,18 грн (покупка/продажа);

Monobank – 29,25/30,00 грн (карточный курс);

Альфа-Банк – 31,50/32,17 грн;

Райффайзен Банк – 29,25/29,54 грн;

Ощадбанк – 29,25/30,00 (карточный курс);

ПУМБ – 29,4/29,95 грн.

Monobank перестанет обслуживать некоторых клиентов

"Сегодня" ранее рассказывали, что с 18 апреля Monobank прекращает обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории:

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Россия;

Беларусь;

Крым;

"Л/ДНР";

Северная Корея;

Сирия;

Эритрея.

В общем счета закроют 11 251 человек.

Также мы рассказывали, почему популярность валюты в Украине резко падает. Кроме того, "Сегодня" писали, где выгоднее всего покупать доллар и рассказывали, что будет с евро на этой неделе.