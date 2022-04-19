Що відбувається з доларом у банках: який курс у ПУМБ, Ощадбанку і Приватбанку

Який курс долара у банках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Нацбанк нещодавно дозволив продавати готівкову валюту, але з відхиленням курсу не більше як на 10% від офіційного. Нагадаємо, що офіційний курс долара становить 29,25 грн.
"Сьогодні" розповідає, який курс долара встановили банки на 19 квітня.
Що відбувається в банках
Отже, згідно з даними сайту "Мінфін" курс долара у банках такий:
- ПриватБанк – 29,25/32,18 грн (купівля/продаж);
- Monobank – 29,25/30,00 грн (картковий курс);
- Альфа-Банк – 31,50/32,17 грн;
- Райффайзен Банк – 29,25/29,54 грн;
- Ощадбанк – 29,25/30,00 (картковий курс);
- ПУМБ – 29,4/29,95 грн.
Monobank припинить обслуговувати деяких клієнтів
"Сьогодні" раніше розповідали, що з 18 квітня Monobank припиняє обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули такі території:
- Росія;
- Білорусь;
- Крим;
- "Л/ДНР";
- Північна Корея;
- Сирія;
- Еритрея.
Загалом рахунки закриють 11 251 особі.
Також ми розповідали, чому популярність валюти в Україні різко падає. Крім того, "Сьогодні" писали, де найвигідніше купувати долар і розповідали, що буде з євро поточного тижня.