Що відбувається з доларом у банках: який курс у ПУМБ, Ощадбанку і Приватбанку

Який курс долара у банках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нацбанк нещодавно дозволив продавати готівкову валюту, але з відхиленням курсу не більше як на 10% від офіційного. Нагадаємо, що офіційний курс долара становить 29,25 грн.

"Сьогодні" розповідає, який курс долара встановили банки на 19 квітня.

Реклама

Що відбувається в банках

Отже, згідно з даними сайту "Мінфін" курс долара у банках такий:

ПриватБанк – 29,25/32,18 грн (купівля/продаж);

Monobank – 29,25/30,00 грн (картковий курс);

Альфа-Банк – 31,50/32,17 грн;

Райффайзен Банк – 29,25/29,54 грн;

Ощадбанк – 29,25/30,00 (картковий курс);

ПУМБ – 29,4/29,95 грн.

Monobank припинить обслуговувати деяких клієнтів

"Сьогодні" раніше розповідали, що з 18 квітня Monobank припиняє обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули такі території:

Реклама

Росія;

Білорусь;

Крим;

"Л/ДНР";

Північна Корея;

Сирія;

Еритрея.

Загалом рахунки закриють 11 251 особі.

Також ми розповідали, чому популярність валюти в Україні різко падає. Крім того, "Сьогодні" писали, де найвигідніше купувати долар і розповідали, що буде з євро поточного тижня.