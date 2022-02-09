Ценовой пузырь на грани! За сколько будем покупать квартиры в 2022 году

Прогноз цен на недвижимость / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Темпы роста экономики, стоимости энергоносителей, инфляции и геополитическая ситуация — факторы, от которых зависит дальнейшее ценообразование на рынке недвижимости. Поэтому именно от этого следует отталкиваться, прогнозируя стоимость жилья в 2022 году.

Об этом сообщила в комментарии "Сегодня" Юлия Ступина, эксперт по финансированию в сферах недвижимости и девелопмента.

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По ее словам, участники рынка сошлись в одном мнении: в 2022 году резкого роста стоимости жилья на первичном рынке уже не должно быть, потому что стоимость энергоносителей стабилизировалась. Общее увеличение вряд ли превысит 15 – 20%.

Причины возможного повышения цен

В прошлом году существенно возросла себестоимость строительных материалов из-за удорожания энергоносителей.

"В частности, стоимость кирпича и блоков в Украине повысилась на 30%, металла – на 43%. В этом году такого скачка уже не должно быть", – говорит Юлия Ступина.

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Курс доллара тоже влияет на стоимости жилья. По словам эксперта, сегодня, с учетом валютных колебаний и ставок с депозитами, украинцы будут меньше вкладывать средства в банки под 1 — 3% в валюте и до 7% в национальной гривне, а будут инвестировать в приобретение жилья.

"Делают это не только с целью перепродать, но и с целью сдавать впоследствии это жилье в аренду. Доходная арендная ставка составляет 12-15% в год, а срок увеличения инвестиций в 2 раза — до 7 лет", — рассказала Юлия Ступина.

Уменьшение спроса на жилье

Спрос на жилье, по сравнению с декабрем 2021, в январе 2022 сократился на 20%.

Главными причинами снижения активности потенциальных инвесторов в прошлом месяце были:

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длительный период праздников и связанные с ним отпуска;

высока вероятность внешней военной агрессии против Украины;

экономические последствия от внешнего напряжения;

новая волна пандемии;

сокращение платежеспособного спроса;

временный отток иностранных капиталов и ослабление гривны.

Напомним, в 2021 году правительство обеспечило долгосрочными льготными займами 1126 украинских семей в рамках государственной программы "Власний дім", финансирующей индивидуальное жилищное строительство на селе.

Раньше мы писали, что недобросовестные застройщики часто "кидают" украинцев на деньги, которые те вложили в недостроенное жилье. Мы собрали для вас различные государственные сервисы, с помощью которых можно проверить того или иного застройщика.