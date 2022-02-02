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Покупать или подождать? Что будет с ценами на недвижимость в феврале 2022 года

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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2 февраля, 16:15
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Эксперт рассказывает, как изменится стоимость квартир до наступления теплого времени
Стоимость жилья остается стабильной
Стоимость жилья остается стабильной / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В январе 2022 года ценовые колебания большинства проектов недвижимости были незначительны, однако спрос на квартиры существенно снизился. В феврале ожидается похожая ситуация.

Об этом рассказал Михаил Подвысоцкий, основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group.

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Эксперт отметил, что спрос на жилье, по сравнению с декабрем 2021 сократился, в январе 2022 сократился на 20%.

Причины уменьшения спроса

Главными причинами снижения активности потенциальных инвесторов в прошлом месяце были:

  • длительный период праздников и связанные с ним отпуска;
  • высока вероятность внешней военной агрессии против Украины;
  • экономические последствия от внешнего напряжения;
  • новая волна пандемии;
  • сокращение платежеспособного спроса;
  • временный отток иностранных капиталов и ослабление гривны.

"Именно совокупность этих факторов повлекла за собой временное увеличение отложенного спроса. Однако каких-то кризисных явлений на первичном рынке жилья не наблюдается", — подчеркнул Михаил Подвысоцкий.

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Что будет со стоимостью жилья в феврале

В октябре-ноябре прошлого года застройщики уже сформировали цены с определенным запасом в размере до 5-7%, который учитывает возможный рост себестоимости строительства, чтобы определенное время не зависеть от цен на строительные материалы и стоимости строительно-монтажных работ.

"Кроме того, январь и февраль – два наименее активных месяца в строительстве. Поэтому следует ожидать, что до наступления теплого времени года и начала нового делового сезона себестоимость строительства существенно не изменится. Соответственно, стоимость квадратного метра будет оставаться достаточно стабильной", — отметил глава Concept Group.

В феврале возможно точечное увеличение стоимости жилья в новостройках, связанное преимущественно с переходом к новым стадиям строительства. Однако ценовые изменения возможны только в 5% объектов, в которых уровень роста стоимости квадратного метра возможен в пределах 5-10% в гривне.

"Однако это существенно не отразится на общей ситуации на рынке", – подчеркнул эксперт.

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Раздают деньги на жилье?

В 2021 году правительство обеспечило долгосрочными льготными займами 1126 украинских семей в рамках государственной программы "Власний дім", которая финансирует индивидуальное жилищное строительство в селе.

Для постройки или покупки дома, житель села или поселка в рамках программы "Власний дім" может рассчитывать кредит под 3% годовых на 20 лет, но не более чем до достижения пенсионного возраста. А молодые семьи получают кредитные деньги на 30 лет. Также есть дополнительные льготы для многодетных семей, участников АТО и переселенцев.

Программа предусматривает максимальную и минимальную сумму кредита для разного вида строительства:

  • до 400 тыс. грн – для нового строительства;
  • до 250 тыс. грн – для реконструкции жилого дома, достройки незавершенного жилья;
  • до 300 тыс. грн – для приобретения жилья;
  • до 100 тыс. грн – для сооружения инженерных сетей, подключения их к существующим коммуникациям.

Напомним, недобросовестные застройщики часто "кидают" украинцев на деньги, вложенные в недостроенное жилье. Мы собрали для вас различные государственные сервисы, с помощью которых можно проверить того или иного застройщика.

Ранее мы также писали, что финансовые возможности украинцев, а также их предпочтения на современном этапе формируют тренды на рынке недвижимости. В этом году постепенно набирает популярность как аренда, так и продажа смарт-квартир, а также таунхаусов.

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