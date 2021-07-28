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Биткоин неожиданно взлетел в цене: что произошло

28 июля, 11:20

Ксения Капустинская

Главная криптовалюта снова пробивала психологическую отметку, но повышение курса скоро прекратится, считают аналитики

Биткоин дорожает / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Курс биткоина, который накануне стремительно падал, за ночь снова взлетел более чем на 7%. Рано утром 28 июля цена криптовалюты снова достигала психологической отметки в 40,3 тыс. долларов. Правда, аналитики уверены, что этот рост – чисто спекулятивный. Криптоинвесторы специально разогревают рынок, чтобы заработать на продаже дорогого биткоина.

К 11 утра по киевскому времени, по данным CoinDesk, биткоин торговался на уровне 39,7 тыс. долларов. Капитализация выросла до 746,6 млрд долларов.

Курс биткоина 28 июля

Почему вырос курс биткоина

Инвесторам советуют быть предельно осторожными, ведь фундаментальных причин для роста курса криптовалюты нет.

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"Повышение цены происходит без роста торговых объемов, что должно настраивать инвесторов на осторожное отношение к текущей динамике... Конечно, позитивный вклад Tesla нельзя недооценивать, однако на фоне мы все же видим отсутствие каких-либо фундаментальных триггеров для резкого роста цены, и опровержение Amazon тут явно должно было сыграть против биткоина, хотя на деле мы видим рост... Такое иррациональное поведение актива должно убедить инвесторов в наличии причин для покупки, однако в такие моменты лучше сохранять режим повышенной осторожности", - отметили аналитики FxPro.

Напомним:

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

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