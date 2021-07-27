Биткоин взлетел до 40 тыс. долларов, а потом покатился вниз: что произошло

Amazon не будет запускать оплату в биткоинах / Фото: AFP, REUTERS/Brendan McDermid

Курс биткоина на волне взлета из-за Amazоn достиг психологической отметки в 40 тыс. долларов, но после этого довольно резко откатился. Дело в том, что Amazоn опроверг сообщения о том, что планирует принимать Bitcoin в качестве платежного средства.

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По данным CoinDesk, утром 27 июля, биткоин торгуется в районе 37,2 тыс. долларов. Капитализация главной криптовалюты опустилась до 698 млрд долларов, еще накануне она превышала 700 млрд долларов.

Курс биткоина 27 июля

"Несмотря на наш интерес к этой сфере, спекуляции, которые возникли вокруг наших конкретных планов в отношении криптовалют, не соответствуют действительности", – заявил представитель Amazon.

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Слухи о планах компании вести расчеты в биткоинах появились после публикации вакансии специалиста по криптовалютам.

Прогнозы для биткоина

Биткоин снова попробует достичь отметки 40 тыс. долларов, считает CEO криптобиржи Cryptorg Андрей Подолян. Он также считает, что в ближайшее время волатильность биткоина будет высокой, но станет снижаться с каждым днем. То есть амплитуда движения цен уменьшится.

При этом криптоинвесторам все еще важно следить за динамикой американских индексов, рассказал сайту "Сегодня" главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

"Пока индексы и акции растут, криптовалюты будут менее интересны инвесторам. Институционалы только готовятся к возобновлению торговой активности. А вот на этапе, когда начнется коррекция фонового рынка США, можно ждать, что капитал будет перетекать в крипторынок, так как темпы его роста будут значительно превышать темпы роста акций и индексов. Инвесторы пойдут за большей прибылью", – объяснил Ковальчук.

Напомним:

В начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле.

Недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но, вероятно, ситуация изменилась.

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":