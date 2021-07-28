Біткоїн несподівано злетів у ціні: що сталося

Биткоїн дорожчає / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Курс біткоїна, який напередодні стрімко падав за ніч знову злетів більш ніж на 7%. Рано вранці 28 липня ціна криптовалюти знову досягала психологічної позначки в 40,3 тис. доларів. Правда, аналітики впевнені, що це зростання – чисто спекулятивне. Криптоінвестори спеціально розігрівають ринок, щоб заробити на продажі дорогого біткоїна.

До 11 ранку за київським часом, за даними CoinDesk, біткоїн торгувався на рівні 39,7 тис. доларів. Капіталізація зросла до 746,6 млрд доларів.

Курс біткоїна 28 липня

Чому виріс курс біткоїна

Інвесторам радять бути гранично обережними, адже фундаментальних причин для зростання курсу криптовалюти немає.

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"Підвищення ціни відбувається без зростання торгових обсягів, що має налаштовувати інвесторів на обережне ставлення до поточної динаміці ... Звичайно, позитивний внесок Tesla не можна недооцінювати, однак на тлі ми все ж бачимо відсутність будь-яких фундаментальних тригерів для різкого зростання ціни, і спростування Amazon тут явно мало відіграти проти біткоїн, хоча на ділі ми бачимо зростання... Таке ірраціональне поведінку активу має переконати інвесторів в наявності причин для покупки, проте в такі моменти краще зберігати режим підвищеної обережності", – відзначили аналітики FxPro.

Нагадаємо:

Вчора ціна біткоїна знижувалася до позначки 37,3 тис. доларів після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти та створення власної цифрової монети.

та створення власної цифрової монети. На початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні.

Нещодавно біткоїну передрікали обвал ще на 80%, але, ймовірно, ситуація змінилася.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":