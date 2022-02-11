Бесплатные музеи и транспорт за копейки: почему выгодно быть студентом в Польше

Студенты в Польше имеют определенные привилегии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Студентам в Польше, как и в Украине, предоставляют ряд преимуществ. Только имея студенческий билет заведения высшего образования можно изрядно сэкономить.
Об этом рассказывает Polsha 24.
Транспорт
Покупая билет на железнодорожный транспорт, студент экономит 51% от стоимости билета. Эту скидку можно совмещать с другими, поэтому стоимость проезда может быть еще ниже.
В городском общественном транспорте действует скидка 50% на проездные.
Культура и магазины
Музеи и культурные заведения Польши имеют отдельные цены на входные билеты для студентов. Иногда они просто символичны, а иногда вход вообще будет бесплатным. Касается это и большинства кинотеатров республики.
На платформы Spotify и Netflix студенты в Польше также получают определенные льготы.
Спорт
Некоторые тренажерные залы, бассейны и аквапарки имеют отдельные цены на билеты. В Польше можно оформить студенческую карту BeActive, которая дает доступ ко многим фитнес-клубам за небольшую ежемесячную плату.
Есть скидки на входные билеты на матчи и другие спортивные мероприятия.
Еда и вечеринки
Студенческие столовые предлагают обеды чуть ли не по себестоимости. Обычно полноценный обед в таких заведениях стоит около 10 – 12 злотых (примерно 70-84 грн).
Развлекательные заведения и рестораны, в свою очередь, часто предлагают студентам скидки на свои услуги и продукты, особенно в так называемый "студенческий четверг".
Как в Украине вернуть деньги за обучение детей
В Украине родители могут получить так называемую "налоговую скидку" на обучение своих детей и вернуть часть средств обратно.
Оформить налоговую скидку может либо сам студент (только в том случае, если он имеет официальный заработок и платит налоги), либо один из его родителей (при таких же условиях).
Для возврата части средств за обучение нужно обратиться в территориальный орган Государственной налоговой службы по месту вашей регистрации и собрать такой пакет документов:
- заявление с указанием реквизитов счета для перечисления денег;
- копия паспорта и идентификационного кода того, кто платил за обучение;
- копия паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося человека;
- налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах по утвержденной форме;
- соответствующие платежные и расчетные документы – квитанции, чеки относительно суммы уплаченных средств за указанный период;
- договор с учебным заведением, где должна быть указана стоимость обучения и срок оплаты;
- справка о зарплате за отчетный период с обязательным включением сумм уплаченных налогов;
- документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке).
В течении 60 дней на указанный вами банковский счет должно прийти 18% от указанной стоимости обучения.
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