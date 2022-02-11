Безкоштовні музеї та транспорт за копійки: чому вигідно бути студентом у Польщі

Студенти в Польщі мають певні привілеї / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Студентам у Польщі, як і в Україні, надають низку переваг. Лише маючи студентський квиток закладу вищої освіти можна добряче зекономити.

Про це розповідає Polsha 24.

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Транспорт

Купуючи квиток на залізничний транспорт, студент економить 51% від вартості квитка. Цю знижку можна поєднувати з іншими, тож вартість проїзду може бути ще нижчою.

У міському громадському транспорті також діє знижка 50% на проїзні.

Культура та магазини

Музеї та культурні заклади Польщі мають окремі ціни на вхідні квитки для студентів. Інколи вони просто символічні, а інколи вхід взагалі буде безкоштовним. Стосується це і більшості кінотеатрів республіки.

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На платформи Spotify і Netflix студенти в Польщі також мають певні пільги.

Спорт

Деякі тренажерні зали, басейни та аквапарки теж мають окремі ціни на квитки. У Польщі можна оформити студентську картку BeActive, яка дає доступ до багатьох фітнес-клубів за невелику щомісячну плату.

Є знижки також на вхідні квитки на матчі й інші спортивні заходи.

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Їжа і вечірки

Студентські їдальні пропонують обіди ледь не по собівартості. Зазвичай повноцінний обід у таких закладах коштує близько 10 – 12 злотих (приблизно 70—84 грн).

Розважальні заклади і ресторани, своєю чергою, часто пропонують студентам знижки на свої послуги і продукти, особливо у так званий "студентський четвер".

Як в Україні повернути гроші за навчання дітей

В Україні батьки можуть отримати так звану "податкову знижку" на навчання своїх дітей та повернути частину коштів назад.

Оформити податкову знижку може або сам студент (тільки у тому випадку, якщо він має офіційний заробіток та сплачує податки), або один із його батьків (за таких самих умов).

Для повернення частини коштів за навчання потрібно звернутися до територіального органу Державної податкової служби за місцем вашої реєстрації та зібрати такий пакет документів:

заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування грошей;

копія паспорта та ідентифікаційного коду того, хто платив за навчання;

копія паспорта (свідоцтва про народження) учня;

податкова декларація про майновий стан та доходи за затвердженою формою;

відповідні платіжні та розрахункові документи – квитанції, чеки щодо суми сплачених коштів за вказаний період;

договір з навчальним закладом, де має бути зазначена вартість навчання та термін оплати;

довідка про зарплату за звітний період із обов'язковим включенням сум сплачених податків;

документи, що підтверджують міру спорідненості (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб).

Протягом 60 днів на вказаний вами банківський рахунок має прийти 18% від вказаної вартості навчання.

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