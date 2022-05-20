Бензиновый кризис в мемах: как соцсети реагируют на дефицит топлива в Украине

Коротко о народном творчестве на фоне нехватки горючего / Фото: Getty Images, Facebook, Коллаж: Сегодня
Дефицит топлива побуждает украинцев взглянуть на ситуацию под другим углом. Речь, конечно же, о славном юморе в соцсетях.
Редакция "Сегодня" промониторила соцсети и предлагает узнать, как украинцы шутят над нехваткой бензина на АЗС.
Украинские водители сейчас с ностальгией вспоминают времена разгара карантина из-за пандемии COVID-19, когда единственной проблемой было отсутствие маски на лице.
Горючее без ограничений и очередей к заправкам на несколько метров, похоже, стало несбыточной мечтой даже для высших сил.
В условиях дефицита горючего, в Украине вырос спрос на электромобили. Говорят, что такой ажиотаж может вызвать еще один дефицит, теперь на рынке электрокаров, поэтому владельцы таких авто действительно могут только радоваться своей предусмотрительности.
Цены на бензин и дизель в сетях заправок растут как на дрожжах. Этому способствовала, в частности, и недавняя отмена госрегулирования, так что трейдеры сейчас вообще не ограничены в том, какую стоимость могут заломить за литр горючего.
Нефтяное эмбарго против России было одним из самых действенных способов остановить войну в Украине. Жаль только, что страны ЕС не понимают того, что понимают создатели мемов в сети.
С другой стороны, в ежедневном обиходе использование авто и, соответственно, бензина, не всегда оправдано. В магазин за хлебом или к подруге в соседний микрорайон можно дойти на своих двоих. Погодные условия этому способствуют, к тому же тело будет в тонусе.
Нет авто – не нужно прокладывать новые дороги. Все логично (на самом деле не очень).
Историческое событие всегда актуально.
Каждая эпоха имеет своих героев. Мажором быть уже немодно, модно иметь друга или родственника на заправке. Верхушка пирамиды – когда ты сам собственник АЗС.
Любимая половинка должна понимать и поддерживать с полуслова. Идеально.
Альтернативные виды транспорта стали актуальны, как никогда. Звездное время для защитников окружающей среды.
Строгие будни украинских водителей. Покупка горючего скоро будет признаком олигарха.
Цены без границ?
Ранее редакция "Сегодня" расспросила заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева о том, чего ожидать на рынке топлива В ближайшее время. Эксперт убежден, что отмена государственного регулирования цен была плохим шагом, который приведет к ряду проблем.
Поскольку трейдеры теперь ничем не ограничены, они могут выставить любой ценой даже 100 грн за литр бензина. Украинцы от этого не выиграют, а бюджет и подавно, потому что кроме 7% НДС, компании больше не платят налоги. Источник снабжения также один – западная граница, поэтому и ценовой конкуренции нет, зато спекуляций на рынке станет больше.
Учитывая дефицит горючего, рост цен следует ожидать не только АЗС, но и вообще везде. Прежде всего, это касается сферы общественного транспорта и продуктов первой необходимости, которые напрямую зависят от перевозок и горючего.
Узнайте, каких мошеннических схем на заправках нужно остерегаться украинцам, а также что такое бензин M95, который так заинтересовал интернет-пользователей и где его купить в Украине.