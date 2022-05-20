Бензинова криза в мемах: як соцмережі реагують на дефіцит пального в Україні

Коротко про народну творчість на тлі нестачі пального / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Дефіцит пального спонукає українців подивитись на ситуацію під іншим кутом. Мовиться, звичайно ж, про славнозвісний гумор в соцмережах.

Редакція "Сьогодні" промоніторила соцмережі та пропонує дізнатися, як українці жартують над нестачею бензину на АЗС.

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Українські водії зараз із ностальгією згадують часи розпалу карантину через пандемію COVID-19, коли єдиною проблемою була відсутність маски на обличчі.

Про дефіцит бензину в мемах / Фото: EnKorr

Пальне без обмежень та черг до заправок на кілька метрів, схоже, стало нездійсненною мрією навіть для вищих сил.

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Про дефіцит бензину в мемах / Фото: EnKorr

В умовах дефіциту пального, в Україні зріс попит на електромобілі. Кажуть, що такий ажіотаж може спричинити ще один дефіцит, тепер на ринку електрокарів, тож власники таких авто справді можуть лише тішитись своїй завбачливості.

Про дефіцит бензину в мемах

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Ціни на бензин і дизель в мережах заправок ростуть, як на дріжджах. Цьому сприяло, зокрема, й нещодавнє скасування держрегулювання, тож трейдери зараз узагалі не обмежені в тому, яку вартість можуть заламати за літр пального.

Про дефіцит бензину в мемах, Facebook

Нафтове ембарго проти Росії було б одним із найдієвіших способів зупинити війну в Україні. Шкода тільки, що країни ЄС не розуміють того, що усвідомлюють творці мемів в мережі.

Про дефіцит бензину в мемах, Facebook

З іншого боку, у щоденному побуті використання авто й, відповідно, бензину, не завжди виправдане. У магазин по хліб чи до подруги в сусідній мікрорайон можна дійти на своїх двох. Погодні умови цьому сприяють, ще й тіло буде в тонусі.

Про дефіцит бензину в мемах, Telegram

Немає авто – не потрібно прокладати нові дороги. Все логічно (насправді не дуже).

Про дефіцит бензину в мемах, Facebook

Історична подія завжди актуальна.

Про дефіцит бензину в мемах, Facebook

Кожна епоха має своїх героїв. Мажором бути вже немодно, модно мати друга або родича на заправці. Верхівка піраміди – коли ти сам власник АЗС.

Про дефіцит бензину в мемах, Memagram

Кохана половинка повинна розуміти й підтримувати з півслова. Ідеально.

Про дефіцит бензину в мемах, Memagram

Альтернативні види транспорту стали актуальними, як ніколи. Зірковий час для захисників довкілля.

Про дефіцит бензину в мемах, Goni Memes

Суворі будні українських водіїв. Купівля пального скоро буде ознакою олігарха.

Про дефіцит бензину в мемах, Facebook

Ціни не матимуть меж?

Раніше редакція "Сьогодні" розпитала заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева про те, чого очікувати на ринку пального найближчим часом. Експерт переконаний, що скасування державного регулювання цін було поганим кроком, який призведе до низки проблем.

Оскільки трейдері тепер нічим не обмежені, вони можуть виставити будь-яку ціну, навіть 100 грн за літр бензину. Українці від цього не виграють, а бюджет і поготів, бо крім 7% ПДВ, компанії більше не сплачують податків. Джерело постачання також одне – західний кордон, тож і цінової конкуренції немає, зате спекуляцій на ринку побільшає.

З огляду на дефіцит пального, зростання цін слід очікувати не лише на АЗС, а й взагалі скрізь. Насамперед це стосується сфери громадського транспорту й продуктів першої необхідності, які напряму залежать від перевезень та пального.

Дізнайтеся, яких шахрайських схем на заправках потрібно остерігатися українцям, а також що таке бензин M95, який зараз так зацікавив інтернет-користувачів і де його купити в Україні.